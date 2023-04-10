«Не сдержала слез»: боец из Чановского района поздравил любимую жену за рождение сына

Как сообщает «Бердск. Курьер. Среда», мужчина находится в зоне «СВО» и является участником батальона «Вега». Несмотря на непростую обстановку, новосибирец постоянно находился на связи с супругой, которая ожидала рождения ребенка. После известия о рождении сына военный попросил помощи у боевых товарищей.