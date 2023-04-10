«Не сдержала слез»: боец из Чановского района поздравил любимую жену за рождение сына

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Как сообщает «Бердск. Курьер. Среда», мужчина находится в зоне «СВО» и является участником батальона «Вега». Несмотря на непростую обстановку, новосибирец постоянно находился на связи с супругой, которая ожидала рождения ребенка. После известия о рождении сына военный попросил помощи у боевых товарищей.
Любимой жене в Куйбышев был отправлен букет цветов, а глава Чановского района лично поздравил роженицу. Утверждается, что сибирячка не смогла сдержать слез за трогательный подарок.
Напомним, что командир новосибирского батальона «Вега, вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов рассказал об отношении к русским в зоне СВО. По его словам, к солдатам «относятся сердечно».