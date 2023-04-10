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«Не сдержала слез»: боец из Чановского района поздравил любимую жену за рождение сына

10 апреля 2023, 08:34
Фото: 1MI
Новосибирец отправил жене цветы

Боец из Новосибирской области трогательно поздравил жену за рождение сына

Житель Чановского района, находящийся в зоне СВО, сделал романтический подарок для жены. Женщина получила букет цветов за рождение сына.

Как сообщает «Бердск. Курьер. Среда», мужчина находится в зоне «СВО» и является участником батальона «Вега». Несмотря на непростую обстановку, новосибирец постоянно находился на связи с супругой, которая ожидала рождения ребенка. После известия о рождении сына военный попросил помощи у боевых товарищей.

Любимой жене в Куйбышев был отправлен букет цветов, а глава Чановского района лично поздравил роженицу. Утверждается, что сибирячка не смогла сдержать слез за трогательный подарок.

Напомним, что командир новосибирского батальона «Вега, вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов рассказал об отношении к русским в зоне СВО. По его словам, к солдатам «относятся сердечно».

Командир батальона «Вега» Панферов: «К русским в зоне СВО относятся сердечно»
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#Спецоперация#Александр Ляхов#Участник СВО#Зона СВО#Цветы
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