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Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2022 № 2318, в котором ООО "Орион" было отказано в строительстве высотных домов на месте так называемой "Радиостанции" - бывшего комплекса Минобороны на улице Узорной в районе Матвеевки. Теперь мэрия обязана принять решение в пользу застройщика и выплатить 7 999 569 рублей компенсации.
Как сказано в материалах дела, ООО "Орион" в 2021 году на торгах приобрело земельный участок с кадастровым номером 54:35:081981:2 площадью 2, 55 га в Первомайском районе. После строительная компания внесла предложение об изменении назначения земельного участка с зоны военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1). Но мэрии застройщику отказали. Позже строителям отказали и в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка "многоэтажная жилая застройка".
Мэрия ссылалась на то, что изменения, запрашиваемые застройщиком, противоречат Генеральному плану города и программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018 - 2030 годы. Как пояснил представитель муниципалитета в ходе судебного процесса, "было принято решение о первоначальном завершении строительства транспортного узла на разъезде Матвеевка с последующей возможностью рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на условно разрешённый вид использования в отношении спорного земельного участка".
Иными словами, в мэрии понимали, что возведение очередных многоэтажек еще больше ухудшит и без того крайне сложную ситуацию на железнодорожном переезде в Матвеевке. Но суд посчитал, что в данном случае нарушены права застройщика.
Согласно СПАРК, бенефициаром ООО "Орион", завершившего 2021 год с убытком в 126 тысяч рублей, является Владислав Иванович Савельев, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, младший брат депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева. Владислав Савельев является основным владельцем ООО "Расцветай Инвест", головной компании одного из самых крупных строительных холдингов региона.
Удивительным образом выход постановления мэрии от 7 июля 2022 года, отказывающего структуре, близкой к "Расцветаю", в освоении перспективной площадки, практически совпал по времени с возбуждением уголовного дела о клевете по заявлению Дмитрия Савельеве. В рамках дела уже 15 июля в квартире вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошел обыск. Позже Скатов из свидетеля перешел в обвиняемые – якобы, он заказал владельцу одного из популярных телеграм-каналов материал, выставляющий Дмитрия Савельева в негативном ключе.
Суд над Артемом Скатовым начался в феврале 2023 года. И если вдруг в ближайшее время процесс завершится в пользу вице-мэра, это тоже будет простым совпадением.