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Снегопады скоро отступят: когда в Новосибирск вернется летняя жара в апреле 2023

10 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI
Когда придет жара в Новосибирске - прогноз

Стало известно, когда вернется потепление в Новосибирск

Дожди и снегопады задержатся в Новосибирске еще на несколько дней, после установится теплая и ясная погода. Прогнозом на вторую половину апреля 2023 года поделились онлайн сервисы.

Согласно данным Gismeteo, в мегаполисе на этой неделе ожидаются дожди со снегом и похолодание до -4…0°C. Горожанам остается набраться терпения и дождаться следующей недели – должно потеплеть до +8 градусов.

Ночные заморозки должны отступить уже после 24 апреля. К концу месяца воздух прогреется до +10 по Цельсию, но не исключены ливни в эти дни.

Сервис «Яндекс.Погоды» обещает потепление чуть раньше – с 20 апреля. По прогнозу в городе столбики термометра в среднем поднимутся до +13°C. А в последнюю неделю месяца воздух прогреется до +15.

Оптимистичнее прогнозируют погоду метеорологи world-weather. На этой недели они не наблюдают резких скачков температуры воздуха. Обещают ясную погоду и 7 градусов тепла в среднем.

#Алина Шефер#Погода на месяц#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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