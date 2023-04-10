Снегопады скоро отступят: когда в Новосибирск вернется летняя жара в апреле 2023

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Согласно данным Gismeteo, в мегаполисе на этой неделе ожидаются дожди со снегом и похолодание до -4…0°C. Горожанам остается набраться терпения и дождаться следующей недели – должно потеплеть до +8 градусов.
Ночные заморозки должны отступить уже после 24 апреля. К концу месяца воздух прогреется до +10 по Цельсию, но не исключены ливни в эти дни.
Сервис «Яндекс.Погоды» обещает потепление чуть раньше – с 20 апреля. По прогнозу в городе столбики термометра в среднем поднимутся до +13°C. А в последнюю неделю месяца воздух прогреется до +15.
Оптимистичнее прогнозируют погоду метеорологи world-weather. На этой недели они не наблюдают резких скачков температуры воздуха. Обещают ясную погоду и 7 градусов тепла в среднем.