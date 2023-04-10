В Москве появились баннеры с космонавтом из Новосибирска Анны Кикиной

Фотографии космонавта из Новосибирска Анны Кикиной теперь можно увидеть на баннерах в Москве. Как уточнили в Роскосмосе, благодаря билбордам, которые появились ко Дню космонавтики, горожане могут проникнуться техническим прорывом в этой отрасли и вдохновиться историей космонавтов.