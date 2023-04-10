В Москве появились баннеры с космонавтом из Новосибирска Анны Кикиной

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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Updated Сегодня, 01:24
Фотографии космонавта из Новосибирска Анны Кикиной теперь можно увидеть на баннерах в Москве. Как уточнили в Роскосмосе, благодаря билбордам, которые появились ко Дню космонавтики, горожане могут проникнуться техническим прорывом в этой отрасли и вдохновиться историей космонавтов.
Стоит отметить, что Анна Кикина – это единственная женщина в отряде российских космонавтов в современности. Также она первый российский космонавт, полетевший на МКС на частном американском корабле.
Напомним, что Кикина прибыла в космос 5 октября 2022 года в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5. Космический полет продолжался до 12 марта 2023 года.