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В Москве появились баннеры с космонавтом из Новосибирска Анны Кикиной

10 апреля 2023, 01:22
Фото: Роскосмос
Кикина на баннерах в Москве
В столице России украсили город ко Дню космонавтики. Среди баннеров есть изображение сибирячки Анны Кикиной, подробности сообщают в Роскосмосе.

Фотографии космонавта из Новосибирска Анны Кикиной теперь можно увидеть на баннерах в Москве. Как уточнили в Роскосмосе, благодаря билбордам, которые появились ко Дню космонавтики, горожане могут проникнуться техническим прорывом в этой отрасли и вдохновиться историей космонавтов.

Стоит отметить, что Анна Кикина – это единственная женщина в отряде российских космонавтов в современности. Также она первый российский космонавт, полетевший на МКС на частном американском корабле.

Напомним, что Кикина прибыла в космос 5 октября 2022 года в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5. Космический полет продолжался до 12 марта 2023 года.

Как сходить в туалет в космосе, показала сибирячка Анна Кикина
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