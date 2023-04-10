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В Новосибирской области похоронят погибшего на СВО бойца Валерия Семочкина

10 апреля 2023, 01:52
Фото: администрация Сузунского района
Мужчина погиб в ходе СВО
В Сузунском районе Новосибирской области в понедельник, 10 апреля простятся с погибшим на СВО бойцом, информацию подтвердили на сайте местной администрации.

Как уточнили в администрации Сузунского района, 10 апреля 2023 года в рабочем поселке Сузун состоится прощание с Семочкиным Валерием.

Мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции во время исполнения боевой задачи.

Дата гибели военнослужащего не уточняется. Прощание с героем состоится в Доме культуры на улице Ленина, 55 с 10:00. Траурный митинг пройдет в 11:30.

Напомним, ранее мы публиковали фото погибших на СВО в марте 2023. Также мы нашли фото могил погибших бойцов из Бердска. 

Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области
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Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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