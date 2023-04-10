В Новосибирской области похоронят погибшего на СВО бойца Валерия Семочкина

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 01:54
Updated Сегодня, 01:54
Как уточнили в администрации Сузунского района, 10 апреля 2023 года в рабочем поселке Сузун состоится прощание с Семочкиным Валерием.
Мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции во время исполнения боевой задачи.
Дата гибели военнослужащего не уточняется. Прощание с героем состоится в Доме культуры на улице Ленина, 55 с 10:00. Траурный митинг пройдет в 11:30.
Напомним, ранее мы публиковали фото погибших на СВО в марте 2023. Также мы нашли фото могил погибших бойцов из Бердска.