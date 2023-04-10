В Приморье впервые состоится турнир «Дни тенниса на Тихом океане»

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Организаторы соревнований — краевая федерация тенниса, группа компаний «Славда» при поддержке министерства спорта Приморья. Медиахолдинг 1MI - информационный партнёр турнира.
Откроются «Дни тенниса» ежегодным краевым юношеским турниром «Кубок Славда» памяти Юрия Серебрякова. Второй год соревнования проводятся под эгидой Российского теннисного тура, - пишет vostokmedia.
В этом году юные спортсмены покажут свое мастерство в одиночных и смешанных разрядах с 1 по 7 мая на кортах Владивостока. По итогам турнира ребята смогут заработать рейтинговые очки, а организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками и дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.
С 8 по 14 мая Владивосток будет принимать Всероссийские юношеские соревнования «Кубок Губернатора Приморского края».
С 9 по 12 июня в поселке Горные Ключи на кортах завода «Скит» за «Кубок Славда» будут состязаться взрослые теннисисты-любители.
Как отметил председатель оргкомитета по проведению турнира «Кубок Славда», председатель совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков, с каждым годом в Приморье растет статус теннисных турниров, как результат — расширяется география участников, повышается соревновательный опыт.
«В этом году мы впервые объединили сразу несколько турниров под одним брендом. Убежден, чем больше состязаний такого масштаба будет проводиться в регионе, тем больше шансов у наших ребят повысить свое мастерство и выйти на новый уровень», — подчеркнул Павел Серебряков.
По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, в последние годы развитию спорта в регионе уделяется особое внимание.
«При поддержке губернатора и правительства Приморья у нас повсеместно модернизируется спортивная инфраструктура, появляются новые спортивные сооружения, чтобы жители края, и, в первую очередь, подрастающее поколение, имели возможность заниматься спортом на современных спортобъектах в шаговой доступности. А проведение таких статусных мероприятий как „Дни тенниса на Тихом океане“ способствует привлечению к занятиям спортом еще большего числа молодежи», — обозначил министр.
Для справки:
Турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта.