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Апрель 2023 стал самым холодным за 16 лет в Новосибирске - глава гидрометцентра

11 апреля 2023, 05:06
Температура ниже нормы ожидает новосибирцев в апреле

В Новосибирске ожидается самая холодная вторая половина апреля за 16 лет

Средняя температура воздуха в апреле в Новосибирской области составит +2…+5°C, что ниже нормы. Об этом сообщил глава Западно-Сибирского гидрометцентра Александр Люцигер на пресс-конференции ТАСС 11 апреля.
«В апреле установится температура воздуха ниже нормы на 1-5 градусов. Это не так критично и не будет способствовать активному снеготаянию. Однако отмечу, что последние 16 лет апрели были теплыми, а в 2023 году эту череду прервали», - заявил Люцигер.

По прогнозам синоптиков, еще несколько дней в регионе будут фиксировать колебания температур. Ночью от -7…-12°C, днем до -18 градусов местами, в основном от -3 до +15. Ожидаются небольшие снегопады в ближайшее время и в отдельные дни в третьей декаде.

Также Александр Люцигер спрогнозировал, что во второй половине апреля будет наблюдаться постепенное повышение температуры – в ночное время суток от +3 до +8, в дневное от +13 до +18. В последнюю неделю апреля воздух может прогреться до +20°C и выше.

#Алина Шефер#Погода на месяц#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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