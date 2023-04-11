Апрель 2023 стал самым холодным за 16 лет в Новосибирске - глава гидрометцентра

Также Александр Люцигер спрогнозировал, что во второй половине апреля будет наблюдаться постепенное повышение температуры – в ночное время суток от +3 до +8, в дневное от +13 до +18. В последнюю неделю апреля воздух может прогреться до +20°C и выше.