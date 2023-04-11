Апрель 2023 стал самым холодным за 16 лет в Новосибирске - глава гидрометцентра

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
«В апреле установится температура воздуха ниже нормы на 1-5 градусов. Это не так критично и не будет способствовать активному снеготаянию. Однако отмечу, что последние 16 лет апрели были теплыми, а в 2023 году эту череду прервали», - заявил Люцигер.
По прогнозам синоптиков, еще несколько дней в регионе будут фиксировать колебания температур. Ночью от -7…-12°C, днем до -18 градусов местами, в основном от -3 до +15. Ожидаются небольшие снегопады в ближайшее время и в отдельные дни в третьей декаде.
Также Александр Люцигер спрогнозировал, что во второй половине апреля будет наблюдаться постепенное повышение температуры – в ночное время суток от +3 до +8, в дневное от +13 до +18. В последнюю неделю апреля воздух может прогреться до +20°C и выше.