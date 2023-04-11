Бердский любитель элитного коньяка получил два года за вымогательство

По данным уголовного дела, Александр Шехтман был дико недоволен ответом на отправленные им заявления и угрожал опубликовать на чиновника компромат. Чтобы угроза была осязаема, мужчина размещал в социальных сетях личные данные госслужащего и заявлял о его некомпетентности. В телефонном разговоре бердчанин требовал 315 тысяч рублей и элитный коньяк «Курвуазье», в противном случае грозясь выполнить свои намерения.