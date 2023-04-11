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Published Сегодня, 12:03

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Бердский любитель элитного коньяка получил два года за вымогательство

11 апреля 2023, 12:03
Фото: 1MI
Мужчину освободили в зале суда

В Бердске вымогателю дали два года за вымогательство денег у чиновника

Бердчанину Александру Шехтману вынесли приговор за вымогательство денег и элитного алкоголя у чиновника. Об этом сообщили в городском суде.
«Приговором судьи Бердского городского суда Новосибирской области Беловой Е.С. 11 апреля 2023 года Александр Александрович Шехтман признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интереса потерпевшего, в целях получения имущества в крупном размере). Ему  назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима», - указано на сайте Бердского городского суда.

При этом осужденного освободили сразу после вынесения приговора, поскольку мужчина уже провел в СИЗО два года. При этом один день содержания под стражей засчитывался за полтора дня отбывания наказания.

По данным уголовного дела, Александр Шехтман был дико недоволен ответом на отправленные им заявления и угрожал опубликовать на чиновника компромат. Чтобы угроза была осязаема, мужчина размещал в социальных сетях личные данные госслужащего и заявлял о его некомпетентности. В телефонном разговоре бердчанин требовал 315 тысяч рублей и элитный коньяк «Курвуазье», в противном случае грозясь выполнить свои намерения.

Напомним, что экс-главу Совета судей в Новосибирске Инну Петрунину осудили за разглашение гостайны. Женщина получила условный срок.

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#Новосибирская область#Происшествия#Суд#Вымогательство#Угрозы#Приговор
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