Более 1000 проектов индивидуальных домов разместили на портале “Строим.дом.рф”

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак подчеркнул, что “Строим.дом.рф” - это полноценная онлайн-платформа, нацеленная на популяризацию частного домостроения, включая деревянное. Запрос на повышение общей и финансовой грамотности в этой области очевиден - пользователи портала получили более 8 000 консультаций. Сервис будет активно развиваться в этом и других направлениях. Например, в ближайшей перспективе он пополнится функцией поиска энергоснабжающих организаций.