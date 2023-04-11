Более 1000 проектов индивидуальных домов разместили на портале “Строим.дом.рф”

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Сервис позволяет запустить строительство частного дома в несколько кликов и подобрать подходящую ипотечную программу и проверенного подрядчика. Большая часть проектов (свыше трети) приходится на дома из газобетонных блоков, 15% - из деревянных каркасов, а каждый десятый дом строится из керамзитобетонных блоков и клееного бруса.
На портале представлены проекты более чем 200 подрядчиков, отмеченных знаком "Проверено ДОМ.РФ". Больше всего подрядчиков находится в Московской области, затем следуют Москва, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Владимирская область, Тверская область, Тульская область, Калужская область и Ярославская область. Средний срок строительства - 4 месяца, а стоимость проектов стартует от 1,59 млн рублей.
Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак подчеркнул, что “Строим.дом.рф” - это полноценная онлайн-платформа, нацеленная на популяризацию частного домостроения, включая деревянное. Запрос на повышение общей и финансовой грамотности в этой области очевиден - пользователи портала получили более 8 000 консультаций. Сервис будет активно развиваться в этом и других направлениях. Например, в ближайшей перспективе он пополнится функцией поиска энергоснабжающих организаций.
Кроме того, сервис предоставляет открытую статистику рынка ИЖС, перечень газоснабжающих организаций на интерактивной карте, дает возможность воспользоваться ипотечным калькулятором, получить информацию о мерах господдержки.