Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Председатель новосибирского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина считает уничтожение двухэтажного дома 1924 года постройки на улице Советская, 24 незаконным актом. По ее мнению, ни о какой "реконструкции" в данном случае речь идти не может.
"Речь идет о полном физическом уничтожении памятника. Это, конечно, преступление. И довольно дьявольская схема, боюсь, если мы промолчим, они эту схему начнут по всему центру города, по всем памятникам проводить", - заявила Наталья Шамина корреспонденту Atas.info.
Во вторник, 11 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен провести на месте, где находилось историческое здание, выездное совещание. В это время Наталья Шамина с соратниками собирается потребовать от главы муниципалитета объяснений "варварских" действий в отношении памятника.
Напомним, что согласно федеральному законодательству, собственник памятника, в данном случае, это муниципалитет, должен заботиться о поддержании его в надлежащем состоянии. Дом Кондратюка, в котором с 90-х годов прошлого века действовала экспозиция, посвященная космонавтике, позже вошедшая в состав Музея Новосибирска, был признан аварийным в 2017 году. С тех пор постройка продолжала разрушаться при попустительстве собственника.
Ранее замначальника департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева заявляла, что в процессе реконструкции дом полностью снесут, чтобы построить заново, но уже из современных материалов. В 1924 году здание сделали из шлакоблоков, которые уже подвержены влиянию времени. При этом исторический облик здания будет сохранен. На масштабный проект выделят 191 миллион рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
По мнению директора Музея Новосибирска Елены Щукиной, поскольку здание признано памятником истории, а не архитектуры, ничего противозаконного в сносе старой постройки нет.