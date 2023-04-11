Ранее замначальника департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева заявляла, что в процессе реконструкции дом полностью снесут, чтобы построить заново, но уже из современных материалов. В 1924 году здание сделали из шлакоблоков, которые уже подвержены влиянию времени. При этом исторический облик здания будет сохранен. На масштабный проект выделят 191 миллион рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.