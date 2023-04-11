Губернатор обозначил задачи развития электронной карты жителя Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:25
Глава области подчеркнул, что новый сервис даёт широкие возможности для жителей региона. «Это, с одной стороны, завершение большой работы, которую мы проводили в последние годы, с другой стороны, старт не менее крупной работы, которая нам предстоит. Мы изучали опыт подобных проектов в других субъектах нашей страны, и смогли создать особенную, уникальную концепцию.
Во-первых, мы не стали повторять напрямую чужой опыт – архитектуру, подход, совместно с партерами, разработали заново. Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет, и еще многое, что требуется, и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому, что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически.
Вторая особенность – эта открытая платформа, она не привязана ни к какому конкретному банку, платежной системе, если мы говорим про транспортное приложение. Это было главное условие, которое мы отрабатывали в ходе формирования техзадания, и это получилось», – отметил глава региона.
О развитии системы и создании социальных сервисов на её основе участникам совещания доложил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
В регионе проходит внедрение «Карты жителя Новосибирской области». Она представляет собой цифровую платформу, которая содержит сведения обо всех льготах, положенных каждому жителю региона. Карта объединяет возможности множества государственных и коммерческих сервисов в соответствии с цифровым профилем гражданина, его индивидуальным набором льгот, в том числе, предусмотренным системами лояльности.
«Само слово карта – это идентификатор гражданина для получения в очном режиме тех или иных товаров, работ или услуг. Сам проект «Карта жителя Новосибирской области» это нечто большее – целая операционная платформа, благодаря интеграции с рядом государственных информационных систем», – сообщил Сергей Цукарь.
В 2023 году в электронном виде предполагается реализовать сервис по предоставлению транспортных услуг населению. Параллельно планируется запуск получения рецептов на молочную кухню, на льготные лекарственные препараты, проактивное уведомление о доступных сервисах при рождении ребенка, информирование охотников о сроках начала, окончания охоты, дате выдачи разрешений, других электронных услугах.
Также на базе платформы «Карта жителя Новосибирской области» сможет работать региональный аналог «Пушкинской карты» – «Карта Лаврентьева». Проект «Карта Лаврентьева» позволит аспирантам, обучающимся в научных и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области посещать культурные мероприятия – театры, кино, музеи.