Губернатор обозначил задачи развития электронной карты жителя Новосибирской области

Во-первых, мы не стали повторять напрямую чужой опыт – архитектуру, подход, совместно с партерами, разработали заново. Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовывать многие сервисы. Это одновременно и карта жителя, и электронный паспорт, удостоверение, скидочная карта, читательский билет, и еще многое, что требуется, и может пригодиться сегодня в жизни. При этом не требуется его постоянное ношение с собой, потому, что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте «Мир», причем не обязательно физически.