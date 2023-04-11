Специалист в области психологии Анастасия Мышкина рассказала «АиФ Новосибирск» о идеальном времени для любовных утех. Как оказалось, лучшего времени для секса просто не существует. Кто-то чувствует себя энергичнее по утрам, а кто-то занимается интимом вечером.