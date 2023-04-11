Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Специалист в области психологии Анастасия Мышкина рассказала «АиФ Новосибирск» о идеальном времени для любовных утех. Как оказалось, лучшего времени для секса просто не существует. Кто-то чувствует себя энергичнее по утрам, а кто-то занимается интимом вечером.
«Какие-то люди чувствуют себя более энергичными по утрам, и поэтому утренний секс им подходит и нравится больше. Кто-то более расположен к интиму в вечернее время, когда все дела позади и можно расслабиться, а силы ещё есть. Биоритмы ведь у всех разные, как и сам секс», — уточнила специалист.
Также психолог отметила, что заниматься любовью можно в любое время суток, главное в этом деле – желание обоих партнеров. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчина в Новосибирске начали увеличивать половой член.