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Published Сегодня, 04:05

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Когда лучше всего заниматься сексом – ответ психолога из Новосибирска

11 апреля 2023, 04:05
Фото: 1MI
Сексом можно заниматься когда угодно

В Новосибирске психолог назвала лучшее время для секса

Сексолог-психолог из Новосибирска назвала время суток, когда лучше всего заниматься сексом.

Специалист в области психологии Анастасия Мышкина рассказала «АиФ Новосибирск» о идеальном времени для любовных утех. Как оказалось, лучшего времени для секса просто не существует. Кто-то чувствует себя энергичнее по утрам, а кто-то занимается интимом вечером.

«Какие-то люди чувствуют себя более энергичными по утрам, и поэтому утренний секс им подходит и нравится больше. Кто-то более расположен к интиму в вечернее время, когда все дела позади и можно расслабиться, а силы ещё есть. Биоритмы ведь у всех разные, как и сам секс», — уточнила специалист.

Также психолог отметила, что заниматься любовью можно в любое время суток, главное в этом деле – желание обоих партнеров. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчина в Новосибирске начали увеличивать половой член. 

В Новосибирске мужчины начали увеличивать член до 5 сантиметров
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#Эмилия Губарева#Секс#Психолог#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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