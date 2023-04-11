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Мощные температурные качели нагрянут в Новосибирск на этой неделе

11 апреля 2023, 02:55
Фото: 1MI
Мощные перепады температур ожидаются в Новосибирске

В Новосибирске ожидаются температурные качели от -6 до +11 градусов

Мощные перепады температур и снегопады ожидают жителей Новосибирска на этой неделе. Такой неутешительный прогноз дали популярные сервисы погоды.

GISMETEO прогнозирует в ночь на 13 апреля понижение температуры до 0°C. При этом днем воздух прогреется до +8 градусов. Сибиряков не порадует также дождь со снегом и ветер с порывами до 10 м/с.

Еще холоднее будет 14 апреля – ночью ожидаются заморозки до -4°C. Днем столбики термометра поднимутся до +5…6 по Цельсию. Возможен снегопад в течение дня. А 15 апреля ударит мороз до -10 ночью и -3 днем.

Сервис Яндекс.Погода обещает на эти дни в среднем +6°C днем и до -11°C ночью. Сохранится пасмурная погода. Ее омрачат дожди, снег и штормовой ветер до 11 м/с.

Единственный солнечный день, по прогнозам, может ждать новосибирцев в воскресенье, 16 апреля. Ночью может похолодать до -5 градусов, а днем, возможно, будет +1. Однако ощущаться будет как при -13. Ветер достигнет 4 м/с, осадки отсутствуют.

#Алина Шефер#Погода на неделю#Морозы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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