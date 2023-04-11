Названы самые дорогие и самые дешевые новостройки Новосибирска

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
На сегодняшний день цена за квадратный метр составляет 124,3 тыс. рублей, что на 14,9% больше, чем в марте прошлого года. По данным ЦИАН, в 2022 году цены на новостройки выросли на 7%.
Как пишет «РБК Новосибирск», больше всего жилье подорожало в Калининском (на 31,5% — до 105,2 тыс. руб.) Ленинском (на 22,7% — до 100,7 тыс. руб.) и Центральном (на 21,8% — до 153 тыс. руб.) районах.
В Октябрьском, Кировском и Заельцовском районах цена за кв. метр выросла на 5-7%. В Железнодорожном и Дзержинском районах квартиры подешевели (на 0,6% — до 130,8 тыс. руб.) и Дзержинском (на 2,2% — до 118,8 тыс. руб.).
На вторичном рынке самое дорогое жилье находится в Советском, Октябрьском и Кировском районах, а более дешевое в Заельцовском, Калининском и Дзержинском районах.