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НОВАТ отказал в проведении «Премии НГС»-2023 ради детского концерта в Новосибирске

11 апреля 2023, 09:53
Фото: Павел Мирошников / Страница Вконтакте Павла Мирошникова.
В НОВАТ рассказали, почему не смогут провести у себя церемонию вручения Премии НГС.
Причина отмены церемонии вручения «Народной премии НГС» на сцене НОВАТ, по словам заместителя генерального директора театра Александра Савина, только одна — в эти же дни на сцене должна состояться репетиция и концерт Хореографического училища. Подробности — в материале Атас.Инфо.

«Дело в том, что на 7 июня у нас запланирован итоговый большой концерт Хореографического училища. Он традиционен и проходит десятилетия. Училище — это наша основная кузница кадров. В этом году у них будет очень сложный концерт, возможно, с оркестром. Поэтому возникла необходимость в дополнительной репетиции детей на сцене, — прокомментировал для Атас.инфо ситуацию заместитель генерального директора НОВАТ Александр Савин, — Договор с НГС еще не был подписан, была только предварительная договоренность, обмен письмами, планы изменились».

НОВАТ 11 апреля 2023 годаНОВАТ 11 апреля 2023 года
НОВАТ 11 апреля 2023 года
Фото: atas.info

Возможности перенести Премию НГС на другую дату не было, пояснил зам гендиректора, так как у НОВАТ это будут последние дни работы в этом сезоне, далее большие гастроли Московского театра на большой сцене и коллектив уходит в отпуск.

Сегодня телеграм канал @сибирьмедиа написал о том, что блогер Сергей Брекотин несколько дней назад публично обратился к руководству НОВАТ и властям Новосибирска с просьбой не предоставлять площадку для мероприятия: «Это не место для гламурной тусовки вечно смотрящих на Запад либеральных журналистов и прочих противников СВО», — написал он в своем заявлении.

На вопрос Атас.инфо, не связана ли отмена проведения Ежегодной премии НГС в стенах НОВАТ с либеральными взглядами журналистов, как об этом пишут некоторые телеграм-каналы, в театре ответили, что за этим заявлениями «нет никакой основы».

НОВАТ в Новосибирске - один из ведущих театров России.НОВАТ в Новосибирске - один из ведущих театров России.
НОВАТ в Новосибирске - один из ведущих театров России.
Фото: Павел Мирошников / Страница Вконтакте Павла Мирошникова

Единственная причина в том, что у театра намечен важный концерт молодых артистов. «Обычно артисты репетируют у себя под фонограмму, в этом году мы хотим с новым художественном руководителем училища попытаться сделать концерт с участием оркестра. Это гораздо сложнее, поэтому необходима генеральная репетиция перед большим концертом, как минимум два дня на большой сцене. Это дети, они должны адаптироваться к большой сцене», — подчеркнул Александр Савин. Пользуясь, случаем приглашаем всех кому не безразличен наш балет, приходите на концерт 7 июня и поддержать юных артистов участников.

Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС
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Премия НГС - важное событие для всего Новосибирска, его ведущими всегда были звезды первой величины. Традиционно Премию вел Андрей Малахов, его соведущими были - Ксения Собчак, Пелагея. На мероприятии в 2022 году присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

#Ольга Храмушкина#Новат#Премия НГС#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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