Единственная причина в том, что у театра намечен важный концерт молодых артистов. «Обычно артисты репетируют у себя под фонограмму, в этом году мы хотим с новым художественном руководителем училища попытаться сделать концерт с участием оркестра. Это гораздо сложнее, поэтому необходима генеральная репетиция перед большим концертом, как минимум два дня на большой сцене. Это дети, они должны адаптироваться к большой сцене», — подчеркнул Александр Савин. Пользуясь, случаем приглашаем всех кому не безразличен наш балет, приходите на концерт 7 июня и поддержать юных артистов участников.