Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
«Дело в том, что на 7 июня у нас запланирован итоговый большой концерт Хореографического училища. Он традиционен и проходит десятилетия. Училище — это наша основная кузница кадров. В этом году у них будет очень сложный концерт, возможно, с оркестром. Поэтому возникла необходимость в дополнительной репетиции детей на сцене, — прокомментировал для Атас.инфо ситуацию заместитель генерального директора НОВАТ Александр Савин, — Договор с НГС еще не был подписан, была только предварительная договоренность, обмен письмами, планы изменились».
Возможности перенести Премию НГС на другую дату не было, пояснил зам гендиректора, так как у НОВАТ это будут последние дни работы в этом сезоне, далее большие гастроли Московского театра на большой сцене и коллектив уходит в отпуск.
Сегодня телеграм канал @сибирьмедиа написал о том, что блогер Сергей Брекотин несколько дней назад публично обратился к руководству НОВАТ и властям Новосибирска с просьбой не предоставлять площадку для мероприятия: «Это не место для гламурной тусовки вечно смотрящих на Запад либеральных журналистов и прочих противников СВО», — написал он в своем заявлении.
На вопрос Атас.инфо, не связана ли отмена проведения Ежегодной премии НГС в стенах НОВАТ с либеральными взглядами журналистов, как об этом пишут некоторые телеграм-каналы, в театре ответили, что за этим заявлениями «нет никакой основы».
Единственная причина в том, что у театра намечен важный концерт молодых артистов. «Обычно артисты репетируют у себя под фонограмму, в этом году мы хотим с новым художественном руководителем училища попытаться сделать концерт с участием оркестра. Это гораздо сложнее, поэтому необходима генеральная репетиция перед большим концертом, как минимум два дня на большой сцене. Это дети, они должны адаптироваться к большой сцене», — подчеркнул Александр Савин. Пользуясь, случаем приглашаем всех кому не безразличен наш балет, приходите на концерт 7 июня и поддержать юных артистов участников.
Премия НГС - важное событие для всего Новосибирска, его ведущими всегда были звезды первой величины. Традиционно Премию вел Андрей Малахов, его соведущими были - Ксения Собчак, Пелагея. На мероприятии в 2022 году присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.