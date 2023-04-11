Новосибирск вошел в ТОП-5 самых дорогих городов по организации свадьбы

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
С весны 2023 года, по данным аналитиков, стоимость услуг по организации свадеб, а также стилистов, визажистов и декораторов, выросли с 13 до 34%.
Молодожены тратят деньги и на фотографа, обручальные кольца и прочее. В среднем, выходит более 75 тысяч рублей.
В рейтинге расходов на организацию свадьбы Новосибирск занял пятое место среди других городов.
В числе первых стоит Москва (более 100 тысяч), Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург (97 тысяч) и Екатеринбург (84,5 тысячи). Новосибирск на 5-м месте.
Напомним, что ранее мы рассказывали о свадьбе невесты из Новосибирска, которая участвовала в шоу «Четыре свадьбы».