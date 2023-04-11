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Новосибирск вошел в ТОП-5 самых дорогих городов по организации свадьбы

11 апреля 2023, 09:57
Фото: 1MI
Свадьба в Новосибирске обходится в 75 тысяч рублей - такие расходы на организацию
Рейтинг российских городов по величине расходов на организацию свадьбы составили аналитики маркетплейса услуг YouDo и центра SOKOLOV.

С весны 2023 года, по данным аналитиков, стоимость услуг по организации свадеб, а также стилистов, визажистов и декораторов, выросли с 13 до 34%.

Молодожены тратят деньги и на фотографа, обручальные кольца и прочее. В среднем, выходит более 75 тысяч рублей.

В рейтинге расходов на организацию свадьбы Новосибирск занял пятое место среди других городов.

В числе первых стоит Москва (более 100 тысяч), Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург (97 тысяч) и Екатеринбург (84,5 тысячи). Новосибирск на 5-м месте.

Напомним, что ранее мы рассказывали о свадьбе невесты из Новосибирска, которая участвовала в шоу «Четыре свадьбы».

Свадьба невесты из Новосибирска победила в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»
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#Эмилия Губарева#Свадьба#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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