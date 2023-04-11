Новый магазин строят у ТРЦ «Мега» в Новосибирске – возможно, это будет аналог IKEA

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Строительство идет полным ходом на пустыре возле торгового центра. Землю отдали «Ноис Импорт» - компания занимается производством мебели, сообщает НГС.
Новосибирцы предполагают, что новый магазин станет аналогом ИКЕА, которая ушла из России. Представители «Ноис Импорт» пока не раскрывают свои планы.
Известно, что компания уже несколько лет работает на рынке мебельной фурнитуры и имеет склады в Новосибирске. За 2021 год им удалось заработать 15 млн рублей чистой прибыли.