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Новый магазин строят у ТРЦ «Мега» в Новосибирске – возможно, это будет аналог IKEA

11 апреля 2023, 02:31
Фото: 1MI

В Новосибирске строят новый магазин на пустыре возле ТРЦ «Мега»

Новый магазин рядом с ТРЦ «Мега» строят в Новосибирске. Есть предположения, что торговая точка станет заменой IKEA.

Строительство идет полным ходом на пустыре возле торгового центра. Землю отдали «Ноис Импорт» - компания занимается производством мебели, сообщает НГС.

Новосибирцы предполагают, что новый магазин станет аналогом ИКЕА, которая ушла из России. Представители «Ноис Импорт» пока не раскрывают свои планы.

Известно, что компания уже несколько лет работает на рынке мебельной фурнитуры и имеет склады в Новосибирске. За 2021 год им удалось заработать 15 млн рублей чистой прибыли.

#Алина Шефер#Икеа#Магазин#Строительство#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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