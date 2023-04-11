Под Новосибирском мужчину зарезали в бараке ударом в плечо

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
«Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение ранее судимому 30-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 9 апреля. Мужчины находились в бараке на одной из улиц Искитима и мирно выпивали. В ходе распития горячительных напитков между ними вспыхнула ссора и новосибирец нанес собутыльнику сильный удар в правое плечо. Несмотря на отсутствие угрозы для жизненно важных органов раненый скончался.
Следователям удалось найти нож, а также пообщаться со свидетелями. Позже мужчина был задержан. Решается вопрос об его заключении под стражу.
Напомним, что в Новосибирске обстреляли здание Музея истории на улице Дмитрия Донского.