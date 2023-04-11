Под Новосибирском мужчину зарезали в бараке ударом в плечо

Инцидент произошел 9 апреля. Мужчины находились в бараке на одной из улиц Искитима и мирно выпивали. В ходе распития горячительных напитков между ними вспыхнула ссора и новосибирец нанес собутыльнику сильный удар в правое плечо. Несмотря на отсутствие угрозы для жизненно важных органов раненый скончался.