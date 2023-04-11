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Под Новосибирском мужчину зарезали в бараке ударом в плечо

11 апреля 2023, 08:58
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Мужчина погиб в бараке

Под Новосибирском мужчина погиб от ножевого ранения в плечо

Жителю Искитимского района предъявлено обвинение в убийстве знакомого. По версии следствия, мужчина зарезал своего собутыльника в бараке, нанеся ему удар в плечо. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Следственным отделом по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение ранее судимому 30-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 9 апреля. Мужчины находились в бараке на одной из улиц Искитима и мирно выпивали. В ходе распития горячительных напитков между ними вспыхнула ссора и новосибирец нанес собутыльнику сильный удар в правое плечо. Несмотря на отсутствие угрозы для жизненно важных органов раненый скончался.

Следователям удалось найти нож, а также пообщаться со свидетелями. Позже мужчина был задержан. Решается вопрос об его заключении под стражу.

Напомним, что в Новосибирске обстреляли здание Музея истории на улице Дмитрия Донского.

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#Новосибирская область#Криминал#Александр Ляхов#Убийство#Следком#Алкоголь
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