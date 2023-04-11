Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Мальчик написал пост, что нашел у вокзала в Черепановском районе кошелек с крупной суммой денег. Он искал хозяина вещи.
«Найден кошелек в районе вокзала, в кошельке около 100 тысяч рублей», – отметил автор публикации.
В комментариях же ребенку не поверили. Многие сибиряки предположили, что это шутка к 1 апреля и мальчик врет.
Как удалось узнать VN. Ru, школьнику 16 лет, он из села Безменово. Кошелек он нашел у станции Посевная под лавкой, но в полицию не отнес и родителям не сказал. Он хотел найти владельца в соцсетях.
Напомним, что ранее в Новосибирске произошел похожий инцидент, когда мужчина нашел кошелек с крупной суммой у НОВАТа. Тогда владелица денег объявилась, благодаря посту в соцсетях. Новосибирец вернул имущество хозяйке и даже отказался от благодарности.
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