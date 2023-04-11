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Школьник из Новосибирской области нашел 100 тысяч рублей на ж/д станции

11 апреля 2023, 05:20
Фото: 1MI
Мальчик хочет вернуть кошелек
Кошелек с деньгами нашел школьник в Новосибирской области – там было около 100 тысяч рублей. Своей находкой он поделился в ВК-группе «Подслушано в Черепаново».

Мальчик написал пост, что нашел у вокзала в Черепановском районе кошелек с крупной суммой денег. Он искал хозяина вещи.

«Найден кошелек в районе вокзала, в кошельке около 100 тысяч рублей», – отметил автор публикации.

В комментариях же ребенку не поверили. Многие сибиряки предположили, что это шутка к 1 апреля и мальчик врет.

Как удалось узнать VN. Ru, школьнику 16 лет, он из села Безменово. Кошелек он нашел у станции Посевная под лавкой, но в полицию не отнес и родителям не сказал. Он хотел найти владельца в соцсетях.

Напомним, что ранее в Новосибирске произошел похожий инцидент, когда мужчина нашел кошелек с крупной суммой у НОВАТа. Тогда владелица денег объявилась, благодаря посту в соцсетях. Новосибирец вернул имущество хозяйке и даже отказался от благодарности.

Также читайте о том, в чем разница между находкой и кражей - подробнее разъяснили в прокуратуре региона. Спойлер: и находка может обернуться наказанием. 

Находка или кража: в чем разница рассказали в прокуратуре Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Дети#Подростки#Деньги#Общество#Город#Новосибирская область
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