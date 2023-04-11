Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
На одном из интернет-ресурсов бесплатных объявлений появилось предложение о продаже необычного коттеджа. На площади в 40 соток выстроена копия средневекового замка. Зубчатые стены окружают главное здание, основными элементами которого являются две башни. Площадь дома поражает воображение – 2900 квадратных метров. При этом в нем всего восемь жилых комнат.
В аналогичном стиле выполнены и другие постройки – гостевые дома, баня, гараж, хозяйственные помещения. Комплекс расположен на острове в реке Бердь, напротив села Морозово, имеет свой собственный пирс. С берегом остров связан узкой дамбой. Как говорится в объявлении, это самый большой участок в "Загородном клубе Морозово" – так называется небольшой поселок из трех десятков элитных коттеджей, расположенный на острове.
Однако есть и серьезный недостаток – покупателю придется потратиться на ремонт, поскольку в большинстве помещений "замка" строительство до этой стадии не дошло. Поэтому собственник просит за уникальный объект только 79 900 000 рублей.