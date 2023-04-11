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Средневековый замок на острове продают в Новосибирске за 80 млн рублей

11 апреля 2023, 06:11
Фото: avito.ru
Площадь особняка поражает воображение

В Новосибирске выставили на продажу гигантский коттедж в средневековом стиле

Башни, зубчатые стены, собственный пирс и недоделанный ремонт. Необычный коттедж в средневековом стиле выставлен на продажу в районе деревни Морозово

На одном из интернет-ресурсов бесплатных объявлений появилось предложение о продаже необычного коттеджа. На площади в 40 соток выстроена копия средневекового замка. Зубчатые стены окружают главное здание, основными элементами которого являются две башни. Площадь дома поражает воображение – 2900 квадратных метров. При этом в нем всего восемь жилых комнат.

Строительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделкиСтроительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделки
Строительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделкиСтроительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделки
Строительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделкиСтроительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделки
Строительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделкиСтроительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделки
Строительные работы в особняке замерли на стадии внутренней отделки
Фото: avito.ru

В аналогичном стиле выполнены и другие постройки – гостевые дома, баня, гараж, хозяйственные помещения. Комплекс расположен на острове в реке Бердь, напротив села Морозово, имеет свой собственный пирс. С берегом остров связан узкой дамбой. Как говорится в объявлении, это самый большой участок в "Загородном клубе Морозово" – так называется небольшой поселок из трех десятков элитных коттеджей, расположенный на острове.

Однако есть и серьезный недостаток – покупателю придется потратиться на ремонт, поскольку в большинстве помещений "замка" строительство до этой стадии не дошло. Поэтому собственник просит за уникальный объект только 79 900 000 рублей.

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#Коттедж#Продажа#Замок#Общество#Новосибирск
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