На одном из интернет-ресурсов бесплатных объявлений появилось предложение о продаже необычного коттеджа. На площади в 40 соток выстроена копия средневекового замка. Зубчатые стены окружают главное здание, основными элементами которого являются две башни. Площадь дома поражает воображение – 2900 квадратных метров. При этом в нем всего восемь жилых комнат.