«Только не в небо»: мать Анны Кикиной рассказала об увлечениях дочери

Анна Кикина с детства была разносторонним человеком и интересовалась как фотографией, так и выжиганием по дереву. Когда будущий космонавт заинтересовалась лепкой из глины, работы юной художницы экспонировались в Новосибирском краеведческом музее. Позже Анна Кикина проявила большой интерес к спорту и получила разряды по плаванию, настольному теннису, спелео- и водному туризму. Также девушка стала мастером спорта по полиатлону и рафтингу.