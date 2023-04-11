«Только не в небо»: мать Анны Кикиной рассказала об увлечениях дочери

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
«Мы приветствовали все ее начинания и радовались успехам. Когда Аня уже студенткой увлеклась полиатлоном и рафтингом, я говорила: ты у нас экстремал, но, пожалуйста, только не небо… Мне это казалось самым опасным», - цитирует Ирину Кислицыну издание.
Анна Кикина с детства была разносторонним человеком и интересовалась как фотографией, так и выжиганием по дереву. Когда будущий космонавт заинтересовалась лепкой из глины, работы юной художницы экспонировались в Новосибирском краеведческом музее. Позже Анна Кикина проявила большой интерес к спорту и получила разряды по плаванию, настольному теннису, спелео- и водному туризму. Также девушка стала мастером спорта по полиатлону и рафтингу.
Когда Анну Кикину приняли кандидатом в отряд космонавтов, мать испытала потрясение.
«Мы ничего не знали, думали, что она летает по работе. А тут Аня звонит из Москвы и говорит: меня приняли в отряд космонавтов кандидатом. Я три дня не могла говорить», - вспоминает Ирина Кислицына.
В октябре 2022 года Анна Кикина отправилась к МКС на шаттле Crew Dragon, разработанным компанией Илона Маска. На Международной космической станции уроженка Новосибирска провела 157 дней и приземлилась в американском штате Флорида в марте нынешнего года.
Напомним, что в Новосибирске снесли дом одного из основателей космонавтики Юрия Кондратюка. На это с негативом отреагировали общественники.