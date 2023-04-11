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«Только не в небо»: мать Анны Кикиной рассказала об увлечениях дочери

11 апреля 2023, 12:59
Фото: Официальная страница Роскосмоса «ВКонтакте»
Анна Кикина была экстремалом со студенчества

Мать новосибирского космонавта Анны Кикиной рассказала об увлечениях дочери

Новосибирский космонавт Анна Кикина, совершившая полет на шаттле Crew Dragon к Международной космической станции, в студенчестве увлеклась экстремальным спортом. Также она имеет множество спортивных разрядов. Об этом «Ведомостям НСО» рассказала мать космонавта Ирина Кислицына.
«Мы приветствовали все ее начинания и радовались успехам. Когда Аня уже студенткой  увлеклась полиатлоном и рафтингом, я говорила: ты у нас экстремал, но, пожалуйста, только не небо… Мне это казалось самым опасным», - цитирует Ирину Кислицыну издание.

Анна Кикина с детства была разносторонним человеком и интересовалась как фотографией, так и выжиганием по дереву. Когда будущий космонавт заинтересовалась лепкой из глины, работы юной художницы экспонировались в Новосибирском краеведческом музее. Позже Анна Кикина проявила большой интерес к спорту и получила разряды по плаванию, настольному теннису, спелео- и водному туризму. Также девушка стала мастером спорта по полиатлону и рафтингу.

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Когда Анну Кикину приняли кандидатом в отряд космонавтов, мать испытала потрясение.

«Мы ничего не знали, думали, что она летает по работе. А тут Аня звонит из Москвы и говорит: меня приняли в отряд космонавтов кандидатом. Я три дня не могла говорить», - вспоминает Ирина Кислицына.

В октябре 2022 года Анна Кикина отправилась к МКС на шаттле Crew Dragon, разработанным компанией Илона Маска. На Международной космической станции уроженка Новосибирска провела 157 дней и приземлилась в американском штате Флорида в марте нынешнего года.

Напомним, что в Новосибирске снесли дом одного из основателей космонавтики Юрия Кондратюка. На это с негативом отреагировали общественники.

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