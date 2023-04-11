Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что важно создать в стране армию из военных-профессионалов, в то время как служба по призыву должна кануть в прошлое. Первым шагом на пути к этому стало повышение верхней возрастной планки для военнослужащих с 40 до 60 лет. В Госдуме отметили, что ВС России от этого только выиграют, так как военные приобретают ценный опыт именно к 40—45 годам.