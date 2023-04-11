Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что важно создать в стране армию из военных-профессионалов, в то время как служба по призыву должна кануть в прошлое. Первым шагом на пути к этому стало повышение верхней возрастной планки для военнослужащих с 40 до 60 лет. В Госдуме отметили, что ВС России от этого только выиграют, так как военные приобретают ценный опыт именно к 40—45 годам.
В конце минувшего года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства заявил, что до 2026 года необходимо увеличить численность российской армии до 1,5 млн человек, при этом чуть меньше половины из них (695 тыс.) должны составлять контрактники. Министр уточнил, что к концу этого года количество военнослужащих по контракту необходимо довести до 521 тысяч.
Апрельский набор добровольцев для участия в СВО проводится в рамках приказа № 67 от 15.02.2023, вступившего в силу с 18 марта. Представленный в документе регламент комплектования добровольческих отрядов един для всех регионов страны. В приложениях к приказу можно ознакомиться с порядком оформления на контрактную службу, требованиями к кандидатам и другой важной информацией.
Статус добровольческих отрядов прописан в Федеральном законе от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, добровольцы уравниваются в правах с военнослужащими, и на них распространяются все соответствующие преференции и соцгарантии, включая присвоение статуса ветерана боевых действий.
«По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту. Это справедливо: они защищают нашу страну», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Начиная с 3 апреля в Москве заработал единый пункт отбора на службу по контракту, куда вправе обратиться граждане из всех уголков России. Также жители Новосибирской области и других регионов страны могут получить исчерпывающие сведения о поступлении на военную службу по контракту, позвонив по федеральному номеру 117.
Чтобы отправиться в зону спецоперации на добровольной основе, жителю Новосибирской области необходимо быть гражданином России и не служить в рядах ВС РФ. Кроме того, гражданин должен иметь непризывной возраст, так как если он не достиг окончания призывного возраста, но ранее не призывался в армию, это станет поводом для отказа.
Также новосибирцу могут отказать в приеме на контрактную службу, если он пребывает под судом или следствием, привлекался к ответственности за употребление наркотических или психоактивных веществ.
Для вступления в добровольческое подразделение жителю Новосибирской области следует лично посетить военкомат, в котором он состоит на воинском учете. Если же гражданин на таком учете не состоит, он может обратиться в военный комиссариат по месту жительства.
Добровольцу предложат написать заявление и заполнить анкету, в которой указываются персональные данные, наличие военно-учетной специальности, сведения о прохождении военной службы и желаемый срок заключения контракта. К заявлению и анкете нужно будет приложить копии свидетельства о браке и документа об образовании, а также две фотографии размером 3×4 см.
Если заявление будет принято, кандидату предстоит пройти врачебный осмотр. В случае выявления медицинских противопоказаний гражданин будет признан временно не соответствующим требованиям с обозначением срока несоответствия. После медкомиссии специалисты оценят психологические особенности личности добровольца и его готовность выполнять поставленные задачи.
В случае успешного прохождения всех этапов отбора человек получает «Удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании» и предписание с датой прибытия в воинскую часть. Один экземпляр контракта прикладывается к личному делу военнослужащего, а второй выдается ему на руки. Когда срок действия контракта подойдет к концу, его можно будет оформить вновь.
Во второй волне частичной мобилизации необходимости нет — об этом в ходе брифинга в конце марта заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«В планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — пояснил он.
Весенний призыв на срочную службу в ВС РФ осуществляется с 1 апреля по 15 июля. Несмотря на гуляющую по Сети информацию о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет, на сегодняшний день, как сообщил глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, пока еще действуют прежние правила.
Таким образом, повестки в этот призыв вручаются жителям Новосибирской области в возрасте от 18 до 27 лет, годным к несению службы по состоянию здоровья. Кроме того, граждан могут вызывать в военкомат для постановки на первичный учет, прохождения медкомиссии, уточнения данных и призыва на сборы.
Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», в армию не могут быть призваны:
По словам начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирала Владимира Цимлянского, отправка солдат-срочников в зону СВО исключена.
Со своей стороны, член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев отметил, что отправка призванных на срочную службу граждан в приграничные с Украиной регионы и зону спецоперации возможна лишь тогда, когда «на новых территориях будет тихо и спокойно».
Впрочем, в ГД допускают возможность привлечения срочников к участию в миротворческих миссиях в рамках нового законопроекта, который 4 апреля был принят депутатами в первом чтении. В документе оговаривается, что участие в миротворческой деятельности будет осуществляться строго на добровольной основе и только после прохождения военнослужащими спецподготовки.