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Новосибирец «выкупил» Iphone 14 у приставов – долги вынудили переплатить за смартфон

11 апреля 2023, 07:08
Фото: 1MI
Новосибирец выплатил долг в 300 000 рублей после ареста Iphone 14

В Новосибирске мужчина ради Iphone 14 оплатил крупный долг

Житель Новосибирска выплатил долг в 300 000 рублей, боясь ареста Iphone 14. Об этом сообщили в УФССП России по Новосибирской области.

Долгое время 35-летний сибиряк скрывался от приставов и накопил крупную задолженность. Недавно они наведались к нему домой и описали ЖК-телевизор, а потом нашли смартфон Iphone 14, который решили арестовать.

«Мужчина заявил, что телефон ему очень нужен для работы. Он ведет бизнес и там хранятся важные документы. Чтобы избежать ареста айфона мужчина оплатил основной долг и исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей», - уточнил врио начальника отделения судебных приставов Вадим Каширин.

Напомним, ранее приставы просидели в засаде 5 часов, чтобы арестовать Lexus должника в Новосибирске.

 

Под Новосибирском приставы сидели 5 часов в засаде из-за Lexus LX 570
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#Приставы#Долг#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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