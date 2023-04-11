Новосибирец «выкупил» Iphone 14 у приставов – долги вынудили переплатить за смартфон

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Долгое время 35-летний сибиряк скрывался от приставов и накопил крупную задолженность. Недавно они наведались к нему домой и описали ЖК-телевизор, а потом нашли смартфон Iphone 14, который решили арестовать.
«Мужчина заявил, что телефон ему очень нужен для работы. Он ведет бизнес и там хранятся важные документы. Чтобы избежать ареста айфона мужчина оплатил основной долг и исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей», - уточнил врио начальника отделения судебных приставов Вадим Каширин.
Напомним, ранее приставы просидели в засаде 5 часов, чтобы арестовать Lexus должника в Новосибирске.