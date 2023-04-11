В Новосибирске стали больше умирать и рожать

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
«В марте 2023 года зарегистрировано 2 896 смертей», - сообщается в отчете ведомства.
Таким образом, в Новосибирской области продолжают ухудшаться демографические показатели. Февраль стал печальным месяцем в плане летальных исходов, когда скончался 2571 новосибирец. Не последнюю роль в этом сыграла и трагедия со взрывом бытового газа на улице Линейной, когда погибло пятнадцать человек. Однако рекордным стал январь, когда на тот свет ушли 3 322 жителя области.
При этом в Новосибирской области постепенно растет рождаемость. Если в феврале на свет появились 1909 малышей, то в марте родился 2 361 новосибирец.
Напомним, что Новосибирск стал одним из самых «дорогих» регионов по расходам на свадьбу. Молодожены тратят на свадьбу не менее 75 тысяч рублей.