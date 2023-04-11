В Новосибирске стали больше умирать и рожать

Таким образом, в Новосибирской области продолжают ухудшаться демографические показатели. Февраль стал печальным месяцем в плане летальных исходов, когда скончался 2571 новосибирец. Не последнюю роль в этом сыграла и трагедия со взрывом бытового газа на улице Линейной, когда погибло пятнадцать человек. Однако рекордным стал январь, когда на тот свет ушли 3 322 жителя области.