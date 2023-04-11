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Published Сегодня, 11:34

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В Новосибирске стали больше умирать и рожать

11 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Количество смертей в Новосибирской области не снижается

Новосибирский ЗАГС назвал количество умерших в марте 2023 года

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за март 2023 года. Согласно статистическим данным, в регионе продолжает расти количество смертей.
«В марте 2023 года зарегистрировано 2 896 смертей», - сообщается в отчете ведомства.

Таким образом, в Новосибирской области продолжают ухудшаться демографические показатели.  Февраль стал печальным месяцем в плане летальных исходов, когда скончался 2571 новосибирец. Не последнюю роль в этом сыграла и трагедия со взрывом бытового газа на улице Линейной, когда погибло пятнадцать  человек. Однако рекордным стал январь, когда на тот свет ушли 3 322 жителя области.

При этом в Новосибирской области постепенно растет рождаемость. Если в феврале на свет появились 1909 малышей, то в марте родился 2 361 новосибирец.

Напомним, что Новосибирск стал одним из самых  «дорогих» регионов по расходам на свадьбу. Молодожены тратят на свадьбу не менее 75 тысяч рублей.

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых дорогих городов по организации свадьбы
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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Загс#Статистика#Демография#Смертность
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