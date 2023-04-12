Директор «Новоколледжа» Чернышов осудил ректоров вузов Новосибирска за поддержку СВО

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
«По поводу наступившей сегодня новой реальности, в которой повестки можно будет рассылать веером простым кликом мышки, а за неявку в военкомат будут лишать гражданских прав.Вот по этому поводу - вспомним еще раз, кто из новосибирских ректоров подписал гнусное письмо в поддержку СВО», - указано в посте Сергея Чернышова.
Всего в списке девять персон. По мнению Сергея Чернышова, руководители вузов напрямую поддерживают специальную военную операцию на Украине и должны понести за это ответственность. Многие пользователи негативно выразились по поводу позиции директора «Новоколледжа», однако теперь все комментарии удалены, а доступ к посту ограничен.
Законопроект об электронном реестре военнообязанных был принят депутатами Госдумы 10 апреля. Согласно нему, призывникам и военным в запасе будут присылать повестки в электронном виде. Это было сделано для оптимизации работы военкоматов и уменьшения количества ошибок во время призывных кампаний.
Напомним, что новосибирский юрист Андрей Подгорный рассказал об ответственности за неявку по электронной повестке. По его мнению, на начальном этапе могут возникнуть сложности в реализации закона.