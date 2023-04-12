Директор «Новоколледжа» Чернышов осудил ректоров вузов Новосибирска за поддержку СВО

Всего в списке девять персон. По мнению Сергея Чернышова, руководители вузов напрямую поддерживают специальную военную операцию на Украине и должны понести за это ответственность. Многие пользователи негативно выразились по поводу позиции директора «Новоколледжа», однако теперь все комментарии удалены, а доступ к посту ограничен.