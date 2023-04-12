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«Это просто развлечение»: новосибирский батюшка рассказал о битье яиц на Пасху

12 апреля 2023, 13:23
Фото: pxhere.com
Битье яиц является пасхальной традицией

Новосибирский батюшка рассказал, почему на Пасху бьют яйца

Для многих новосибирцев стало привычным стукаться яйцами во время пасхального застолья. Некоторые даже считают, что это приносит удачу. Но в РПЦ относятся к битью яиц как к праздничной традиции.
«Это просто развлечение. Духовного подтекста здесь нет»,- рассказал «КП-Новосибирск» священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко.

Битье яиц на Пасху является привычной традицией во время застолья. Многие даже устраивают целые соревнования, какое же из яичек останется целым. Если одни разбивают скорлупу ложечкой, то другие стукают их прямо о стол. Также считается, что яйца обязательно должны коснуться друг друга.

В Русской православной церкви к битью яиц относятся нейтрально. Официального запрета или осуждения со стороны священнослужителей нет.

Напомним, что под Новосибирском фермер разводит страусов. При этом яйца экзотических птиц стоят очень дорого.

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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Пасха#Религия#Церковь
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