«Это просто развлечение»: новосибирский батюшка рассказал о битье яиц на Пасху

Битье яиц на Пасху является привычной традицией во время застолья. Многие даже устраивают целые соревнования, какое же из яичек останется целым. Если одни разбивают скорлупу ложечкой, то другие стукают их прямо о стол. Также считается, что яйца обязательно должны коснуться друг друга.