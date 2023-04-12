«Это просто развлечение»: новосибирский батюшка рассказал о битье яиц на Пасху

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
«Это просто развлечение. Духовного подтекста здесь нет»,- рассказал «КП-Новосибирск» священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко.
Битье яиц на Пасху является привычной традицией во время застолья. Многие даже устраивают целые соревнования, какое же из яичек останется целым. Если одни разбивают скорлупу ложечкой, то другие стукают их прямо о стол. Также считается, что яйца обязательно должны коснуться друг друга.
В Русской православной церкви к битью яиц относятся нейтрально. Официального запрета или осуждения со стороны священнослужителей нет.
Напомним, что под Новосибирском фермер разводит страусов. При этом яйца экзотических птиц стоят очень дорого.