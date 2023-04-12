Губернатор Андрей Травников посетил Военный госпиталь Министерства обороны РФ

Глава региона акцентировал внимание на важности совместной работы. «Для сибиряков лозунг «Народ и армия едины!» – это не пустые слова, в том числе и в отношении военной медицины. И не только в период СВО. Можно вспомнить недавнюю историю: как мы вместе решали задачи по развитию профилактики на территории Новосибирской области, как вместе боролись с пандемией коронавируса. Огромное спасибо руководству Министерства обороны РФ и 425-го госпиталя за то, что здесь был развернут клинический ковидный центр: использовали его и для лечения жителей Новосибирской области», — напомнил Губернатор.