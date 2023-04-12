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Губернатор Андрей Травников посетил Военный госпиталь Министерства обороны РФ

12 апреля 2023, 07:57
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Глава региона обсудил с руководством госпиталя актуальные вопросы работы учреждения, пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение после получения ранений во время специальной военной операции.

Андрей Травников пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Губернатор заверил: в области продолжают делать всё возможное, чтобы помочь бойцам и их семьям, помогают нескольким воинским формированиям, госпиталю.

Глава региона акцентировал внимание на важности совместной работы. «Для сибиряков лозунг «Народ и армия едины!» – это не пустые слова, в том числе и в отношении военной медицины. И не только в период СВО. Можно вспомнить недавнюю историю: как мы вместе решали задачи по развитию профилактики на территории Новосибирской области, как вместе боролись с пандемией коронавируса. Огромное спасибо руководству Министерства обороны РФ и 425-го госпиталя за то, что здесь был развернут клинический ковидный центр: использовали его и для лечения жителей Новосибирской области», — напомнил Губернатор.

Во время общения с бойцами Андрей Травников рассказал им, что в нашей области запущена комплексная программа, которая включает целый спектр мер поддержки военнослужащих: от медицинской реабилитации до переобучения и получения новой специальности. Эта важная программа разрабатывалась в том числе и во взаимодействии с медиками военного госпиталя.

«Нам было очень важно обеспечить непрерывный маршрут: лечение, клиническая реабилитация и выход на медицинско-социальную реабилитацию в рамках нашей программы. Это удалось. Очень положительный отклик от самих бойцов, программа востребована у жителей Новосибирской области. Мы – один из регионов, которые первыми запустили подобный проект. Спасибо военным медикам за участие.

Конечно, мы готовы делиться опытом. По инициативе Президента России разворачивается Фонд ветеранов. В ближайшие недели первое подразделение откроется и в Новосибирске. Я думаю, что наши наработки будут востребованы, в том числе, для федеральной структуры», — отметил Андрей Травников.

 

#Новосибирск#Общество
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