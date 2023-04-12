Министр транспорта Ростовской области не смог решить дорожный вопрос

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Updated Сегодня, 14:39
Для летнего сезона в Ростовской области характерны ежегодные очереди из авто, выстраивающиеся как в сторону курортов Черного моря, так и в обратном направлении. Однако в этом году в регионе был побит своеобразный антирекорд. Автомобильная пробка в конце марта растянулась на 100 километров. В качестве причин были озвучены ремонтные работы, некачественная уборка дорожного полотна и снегопад.
Тем не менее известно, что скандалы в дорожной отрасли Ростовской области возникали и ранее. Нередко в их эпицентре оказывается министр транспорта и замгубернатора региона Владимир Окунев, курирующий вопросы модернизации двух сфер: дорожно-транспортной и строительной. Об этом пишут «Новые Известия».
В одном из дорожных скандалов 2020 года фигурировало предприятие «Т-Транс», являющееся главным подрядчиком Министерства транспорта региона. Компания была учреждена в декабре 2020 года и успела заключить контрактов на 29 миллиардов рублей. Историей заинтересовались представители силовых ведомств. Под подозрение ФАС в картельном сговоре на торгах попали пять предприятий — «Т-Транс», «Дорспецстрой», «Таганрогское ДСУ», «Ростовское ДСУ», а также «РостовАвтоДорСтрой». В Минтранспорта и офисах подозреваемых компаний были проведены обыски.
В следующем году в регионе снова возникла спорная ситуация — в сфере не освоили 390 миллионов рублей, выделенные на нанесение разметки и дорожные работы в муниципалитетах. По словам вице-губернатора, за это несут ответственность сами муниципалитеты, поскольку там не произвели своевременного оформления необходимой документации.
В минувшем году в судебном порядке ФАС удалось доказать факт сговора органов власти и подрядчика во время проведения ремонта моста на улице Малиновского. Сумма в 2,25 миллиарда рублей досталась предприятию «Ростовавтомост», ставшему победителем закупки.
В марте текущего года в ФАС вновь выступили с заявлением о сговоре по факту распределения 24 миллиардов рублей. Фигурантами дела снова стали те же предприятия: «Т-Транс», «РостовАвтоДорСтрой», таганрогское и ростовское ДСУ, а также «Тацинское ДСУ» и «ВолгоградАвтоДорСтрой».
Согласно информации ведомства, результатом сговора стало ограничение конкуренции в 121 аукционе по отбору подрядчика для строительно-ремонтных работ и обслуживания дорог сразу в трех субъектах РФ — Ростовской и Волгоградской областях и в Республике Адыгее.
Результатом выяснения причин мартовского коллапса со стороны чиновников региона стало перекладывание ответственности на государственное предприятие «Автодор». По словам Владимира Окунева, участок автотрассы на территории подведомственного ему субъекта содержится хуже, чем в соседних регионах.