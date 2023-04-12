Министр транспорта Ростовской области не смог решить дорожный вопрос

Для летнего сезона в Ростовской области характерны ежегодные очереди из авто, выстраивающиеся как в сторону курортов Черного моря, так и в обратном направлении. Однако в этом году в регионе был побит своеобразный антирекорд. Автомобильная пробка в конце марта растянулась на 100 километров. В качестве причин были озвучены ремонтные работы, некачественная уборка дорожного полотна и снегопад.