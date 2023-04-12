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Правительство региона и Корпорация МСП будут развивать малый и средний бизнес

12 апреля 2023, 10:18
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе подписали Губернатор Андрей Травников и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Планируется увеличить количество предпринимателей, получивших поддержку для развития бизнеса от института развития и Правительства Новосибирской области.

«Известны аргументы, почему для нас важно сотрудничество с Корпорацией МСП, и я считаю, что оно у нас складывается. В структуре экономики Новосибирской области представлены все отрасли, самое важное –  во всех отраслях широко представлен малый и средний бизнес. Малые и средние индивидуальные предприятия, это фактически самый крупный работодатель: более 50% рабочих мест, плюс такая категория, как самозанятые, еще 140 тысяч человек. Это 30% ВРП, почти половина оборота всех предприятий.  
 Мы не раз убеждались, что это наша подушка безопасности, на случай всех катаклизмов и кризисов, и конкурентное преимущество для развития. Для поддержки сектора в области создан, и неплохо работает, целый набор региональных, и рекомендованных федеральными органами инструментов. Мы стараемся использовать все меры, которые предлагает Корпорация МСП», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.   
  По данным на 10 апреля 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 147 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 140 тысяч самозанятых. Количество сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса превышает 390 тысяч человек. 


 Предприниматели получат дополнительные возможности по привлечению финансирования по программам льготного кредитования, в том числе с использованием гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) и, в частности, «зонтичных» поручительств. Также малый и средний бизнес сможет получить поддержку в виде льготного лизинга оборудования, выйти на новые рынки сбыта на основе программ «выращивания» поставщиков и офсетных договоров.

 
 «Благодаря программам «выращивания» малые и средние предприятия Новосибирской области могут рассчитывать на устойчивое развитие. Они получают возможность вырасти для потенциального участия в закупках крупных компаний с госучастием и стать их поставщиками, а также заключить офсетные договоры, предусматривающие долгосрочные поставки продукции заказчику и инвестиции поставщика в собственное производство», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.  
 Доступность услуг и мер поддержки для бизнеса планируется повысить при помощи Цифровой платформы МСП.РФ, которая разработана Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», реализацию которого курирует Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. 
 Будет продолжена реализация гарантийной поддержки. Более 1,2 тысяч малых и средних компаний Новосибирской области в 2022 году привлекли финансирование общим объемом более 27 млрд руб. при помощи гарантий и поручительств участников НГС, оператором которой выступает Корпорация МСП. 
 

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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