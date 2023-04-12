Правительство региона и Корпорация МСП будут развивать малый и средний бизнес

«Известны аргументы, почему для нас важно сотрудничество с Корпорацией МСП, и я считаю, что оно у нас складывается. В структуре экономики Новосибирской области представлены все отрасли, самое важное – во всех отраслях широко представлен малый и средний бизнес. Малые и средние индивидуальные предприятия, это фактически самый крупный работодатель: более 50% рабочих мест, плюс такая категория, как самозанятые, еще 140 тысяч человек. Это 30% ВРП, почти половина оборота всех предприятий.

Мы не раз убеждались, что это наша подушка безопасности, на случай всех катаклизмов и кризисов, и конкурентное преимущество для развития. Для поддержки сектора в области создан, и неплохо работает, целый набор региональных, и рекомендованных федеральными органами инструментов. Мы стараемся использовать все меры, которые предлагает Корпорация МСП», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

По данным на 10 апреля 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 147 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также более 140 тысяч самозанятых. Количество сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса превышает 390 тысяч человек.