Престарелая мать украла квартиру за 3 млн у сына-подростка под Новосибирском

«Это произошло еще летом 2021 года. Женщина заявила в органах опеки, что продаст дом, который принадлежит ее несовершеннолетнему сыну, и купит ему квартиру в Карасуке. Ей дали на это разрешение, но вырученные от продажи деньги - 3 млн рублей - она забрала себе», - уточнила пресс-секретарь Следственного комитета региона Елена Коновалова.