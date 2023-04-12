Престарелая мать украла квартиру за 3 млн у сына-подростка под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
62-летнюю сибирячку обвинили в мошенничестве. Суд в Карасуке приговорил ее к 3 годам и 6 месяцев условно.
«Это произошло еще летом 2021 года. Женщина заявила в органах опеки, что продаст дом, который принадлежит ее несовершеннолетнему сыну, и купит ему квартиру в Карасуке. Ей дали на это разрешение, но вырученные от продажи деньги - 3 млн рублей - она забрала себе», - уточнила пресс-секретарь Следственного комитета региона Елена Коновалова.
Прокуратура Новосибирской области тоже вмешалась в этот инцидент. В январе 2023 года сотрудники подали иск о взыскании утраченного жилья. В итоге его вернули несовершеннолетнему.