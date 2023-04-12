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Престарелая мать украла квартиру за 3 млн у сына-подростка под Новосибирском

12 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI
Сибирячку осудили за похищение квартиры у сына

В Новосибирской области женщина похитила у сына деньги на квартиру

Жительницу Новосибирской области осудили за похищение 3 млн рублей у сына, на которые он должен был купить квартиру. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

62-летнюю сибирячку обвинили в мошенничестве. Суд в Карасуке приговорил ее к 3 годам и 6 месяцев условно.

«Это произошло еще летом 2021 года. Женщина заявила в органах опеки, что продаст дом, который принадлежит ее несовершеннолетнему сыну, и купит ему квартиру в Карасуке. Ей дали на это разрешение, но вырученные от продажи деньги - 3 млн рублей - она забрала себе», - уточнила пресс-секретарь Следственного комитета региона Елена Коновалова.

Прокуратура Новосибирской области тоже вмешалась в этот инцидент. В январе 2023 года сотрудники подали иск о взыскании утраченного жилья. В итоге его вернули несовершеннолетнему.



#Алина Шефер#Кража#Суд#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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