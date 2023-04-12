Школьник из Коченевского района не может вылечить руку в областной больнице

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Как сообщает precedent.tv, одиннадцатилетний Андрей(имя изменено) сломал руку на уроке физкультуры. Мальчику наложили гипс в Коченевской центральной районной больнице. Однако боли у школьника не прошли и ребенок вынужден сидеть на обезболивающих. Мать пытается получить направление в областную больницу, но врачи отказывают в этом родительнице, ссылаясь на необходимость консультации. Сами медики почему-то не могут дозвониться до коллег.
По словам матери, ребенок с каждым днем испытывает сильнейшие боли. Андрей не может уснуть и плохо шевелит пальцами. По мнению женщины, рука может неправильно срастись.
Напомним, что в Новосибирске школьника переехала иномарка. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.