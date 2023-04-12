Школьник из Коченевского района не может вылечить руку в областной больнице

Как сообщает precedent.tv, одиннадцатилетний Андрей(имя изменено) сломал руку на уроке физкультуры. Мальчику наложили гипс в Коченевской центральной районной больнице. Однако боли у школьника не прошли и ребенок вынужден сидеть на обезболивающих. Мать пытается получить направление в областную больницу, но врачи отказывают в этом родительнице, ссылаясь на необходимость консультации. Сами медики почему-то не могут дозвониться до коллег.