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Школьник из Коченевского района не может вылечить руку в областной больнице

12 апреля 2023, 07:37
Фото: precedent.tv
Школьник испытывает сильные боли

Под Новосибирском школьник не может попасть в больницу со сломанной рукой

Одиннадцатилетнему школьнику не дают направление в областную больницу. Ребенок сломал руку на уроке физкультуры и испытывает сильные боли.

Как сообщает precedent.tv, одиннадцатилетний Андрей(имя изменено) сломал руку на уроке физкультуры. Мальчику наложили гипс в Коченевской центральной районной больнице. Однако боли у школьника не прошли и ребенок вынужден сидеть на обезболивающих. Мать пытается получить направление в областную больницу, но врачи отказывают в этом родительнице, ссылаясь на необходимость консультации. Сами медики почему-то не могут дозвониться до коллег.

По словам матери, ребенок с каждым днем испытывает сильнейшие боли. Андрей не может уснуть и плохо шевелит пальцами. По мнению женщины, рука может неправильно срастись.

Напомним, что в Новосибирске школьника переехала иномарка. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте.

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#Новосибирская область#Общество#Александр Ляхов#Школьник#Дети#Больница
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