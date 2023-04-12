В ней купаются дети: новосибирец загонял местные власти и СГК из-за лужи на Петухова

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Мужчина рассказал, что грязное «озеро» простилается на участке дороги на улице Петухова, 12/1. Она появилась несколько месяцев назад и с каждым днем становится больше.
«Я жаловался в сервисе «Госуслуг» на лужу 5 месяцев назад. Приезжали специалисты СГК и трактором ее расчистили, но ничего не помогло – она появилась снова. Нужна на этой территории канализация. Об этом я писал в администрацию Кировского района, но они только откачали воду и после дождя лужа опять образовалась», - рассказал Дмитрий Саяхов.
Сибиряк посетовал, что по луже трудно проехать автомобилям. Также порой местные жители видят детей, которые умудряются в ней прыгать и купаться.