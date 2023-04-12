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В ней купаются дети: новосибирец загонял местные власти и СГК из-за лужи на Петухова

12 апреля 2023, 02:07
Фото: Дмитрий Саяхов/ВК
Новосибирец вышел на борьбу с лужей

В Новосибирске мужчина пять месяцев борется с огромной лужей на Петухова

Неравнодушный житель Новосибирска Дмитрий уже 5 месяцев ведет борьбу с властями из-за лужи на улице Петухова. Помощь от местной администрации поступала, но не дала результатов.

Мужчина рассказал, что грязное «озеро» простилается на участке дороги на улице Петухова, 12/1. Она появилась несколько месяцев назад и с каждым днем становится больше.

«Я жаловался в сервисе «Госуслуг» на лужу 5 месяцев назад. Приезжали специалисты СГК и трактором ее расчистили, но ничего не помогло – она появилась снова. Нужна на этой территории канализация. Об этом я писал в администрацию Кировского района, но они только откачали воду и после дождя лужа опять образовалась», - рассказал Дмитрий Саяхов.

Сибиряк посетовал, что по луже трудно проехать автомобилям. Также порой местные жители видят детей, которые умудряются в ней прыгать и купаться.

#Алина Шефер#Дети#Лужи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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