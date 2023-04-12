В Новосибирске на рынках соберутся узбекистанцы для референдума

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Референдум состоится 30 апреля 2023 года. Для голосования откроют 24 участка на рынках, строительных площадках – там, где работают иностранцы.
Один пункт начнет работу с 19 апреля на улице Семьи Шамшиных, 30. Узбекистанцы смогут его посетить до 26 числа.
Отметим, изменения в Конституцию Узбекистана внесут впервые за последние 30 лет. Ее дополнят 27 статьями.
Напомним, за поправки в Конституцию РФ жители Новосибирской области голосовали в июле 2020 года. Тогда для этих целей открыли 2012 участков во всех муниципальных образованиях региона.