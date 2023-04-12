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В Новосибирске на рынках соберутся узбекистанцы для референдума

12 апреля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Узбекистанцы в Новосибирске поучаствуют в референдуме
Мигранты из Узбекистана в Новосибирске проголосуют за изменение Конституции своей страны. Об этом сообщили в консульстве.

Референдум состоится 30 апреля 2023 года. Для голосования откроют 24 участка на рынках, строительных площадках – там, где работают иностранцы.

Один пункт начнет работу с 19 апреля на улице Семьи Шамшиных, 30. Узбекистанцы смогут его посетить до 26 числа.

Отметим, изменения в Конституцию Узбекистана внесут впервые за последние 30 лет. Ее дополнят 27 статьями.




Новосибирцы второй день голосуют по поправкам к Конституции РФ
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Напомним, за поправки в Конституцию РФ жители Новосибирской области голосовали в июле 2020 года. Тогда для этих целей открыли 2012 участков во всех муниципальных образованиях региона.

#Мигранты#Алина Шефер#Голосование#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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