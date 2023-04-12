Действия второго - по статье 105 УК РФ п.п.«в,д,к» ч.2. - убийство малолетнего с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а также сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, а также по ст. 132 и ст. 117 - насильственные действия сексуального характера и причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.