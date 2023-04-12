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В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что

12 апреля 2023, 09:45
Фото: Антон Засимов / 1MI
За что дали пожизненный срок двум заключенным в Новосибирске в 2022 и 2023 годах.

Названы самые жесткие приговоры преступникам в Новосибирске

За прошедший год и начало 2023 года в Новосибирске два человека получили пожизненные сроки, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области. За какие правонарушения были даны такие сроки - читайте в материале Атас.Инфо.

За период с 1 января 2022 года по 24 марта 2023 года Новосибирским областным судом 2
лица осуждены к лишению свободы пожизненно за совершение убийств малолетних потерпевших и другие преступления, сообщили по запросу Атас.Инфо в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Действия одного из них осужденных пожизненно суд квалифицировал по п.«а» ч.3 ст.111, п.п.«в,д,ж» ч.2 ст.105 УК РФ. Это убийство малолетнего, совершенное группой лиц с особой жестокостью.

Действия второго - по статье 105 УК РФ п.п.«в,д,к» ч.2. - убийство малолетнего с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а также сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, а также по ст. 132 и ст. 117 - насильственные действия сексуального характера и причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.

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#Тюрьма#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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