Весна ударила ниже пояса: заниматься сексом новосибирцам мешают проблемы с потенцией

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Оказывается, Новосибирска область заняла 1 место среди регионов Сибири по числу проданных средств для повышения потенции с начала 2023 года. Об этом говорится в исследовании ЦРПТ.
Некоторые мужчины также скупали партиями «Виагру», которая скоро вовсе исчезнет с прилавков аптек. Как писали «Новые Известия» популярный препарат заменят отечественными аналогами. Они будут также эффективны и дешевле – беспокоиться об ассортименте мужчинам не стоит. Однако стоит подумать о здоровье, как утверждал уролог клиники «Источник» Роман Алетин, «Виагра» небезопасна. Чрезмерное употребление препарата может вызвать инфаркт. И самый тревожный факт – принимать его чаще стали молодые люди от 25 лет.
Их вынуждали проблемы с эрекцией, вызванные стрессами на фоне политических событий в стране. Такого мнения придерживается сексолог, профессор НГУ Виктор Стуров. В разговоре с РБК Новосибирск он рассказал, что мужчины сейчас переживают за будущее, боятся остаться без работы и денег. При этом интерес к сексу у них не пропал.
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