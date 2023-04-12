Весна ударила ниже пояса: заниматься сексом новосибирцам мешают проблемы с потенцией

Некоторые мужчины также скупали партиями «Виагру», которая скоро вовсе исчезнет с прилавков аптек. Как писали «Новые Известия» популярный препарат заменят отечественными аналогами. Они будут также эффективны и дешевле – беспокоиться об ассортименте мужчинам не стоит. Однако стоит подумать о здоровье, как утверждал уролог клиники «Источник» Роман Алетин, «Виагра» небезопасна. Чрезмерное употребление препарата может вызвать инфаркт. И самый тревожный факт – принимать его чаще стали молодые люди от 25 лет.