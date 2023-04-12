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Весна ударила ниже пояса: заниматься сексом новосибирцам мешают проблемы с потенцией

12 апреля 2023, 06:17
Фото: 1MI
Что творят новосибирцы, чтобы улучшить сексуальную жизнь
Мужчины из Новосибирска столкнулись с проблемами в интимной жизни из-за снижения потенции. Они раскупают «Виагру» и другие средства для эрекции, а также увеличивают половой член. Это весеннее обострение или массовый психоз – ситуацию прояснил сексолог Виктор Стуров.

Оказывается, Новосибирска область заняла 1 место среди регионов Сибири по числу проданных средств для повышения потенции с начала 2023 года. Об этом говорится в исследовании ЦРПТ.

Некоторые мужчины также скупали партиями «Виагру», которая скоро вовсе исчезнет с прилавков аптек. Как писали «Новые Известия» популярный препарат заменят отечественными аналогами. Они будут также эффективны и дешевле – беспокоиться об ассортименте мужчинам не стоит. Однако стоит подумать о здоровье, как утверждал уролог клиники «Источник» Роман Алетин, «Виагра» небезопасна. Чрезмерное употребление препарата может вызвать инфаркт. И самый тревожный факт – принимать его чаще стали молодые люди от 25 лет.

«Стреляет в цель, но есть отдача»: россиянам сказали, чем заменить «Виагру»
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Их вынуждали проблемы с эрекцией, вызванные стрессами на фоне политических событий в стране. Такого мнения придерживается сексолог, профессор НГУ Виктор Стуров. В разговоре с РБК Новосибирск он рассказал, что мужчины сейчас переживают за будущее, боятся остаться без работы и денег. При этом интерес к сексу у них не пропал.  

Почему новосибирские мужчины растеряли потенцию рассказал сексолог Стуров
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Новосибирцы, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь даже начали прибегать к интимным пластическим процедурам. Таким, как увеличение члена. Об этом Atas.info рассказывала новосибирский доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

 

В Новосибирске мужчины начали увеличивать член до 5 сантиметров
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С помощью филлеров или хирургическим методом мужчины удлиняют пенис на несколько сантиметров. Чаще, как выяснилось, обращаются те, у кого в состоянии эрекции размер не достигает 12 сантиметров.

Аргументируют свое желание сделать процедуру сибиряки комплексами и различными страхами.

#Секс#Врач#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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