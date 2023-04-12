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В среду, 12 апреля, в день, когда исполнлось 62 года со дня полета в космос Юрия Гагарина, сотрудники института теоретической и прикладной механики СО РАН на площадке перед одним из исследовательских корпусов провели "Ракетный фестиваль Академгородка". Веселое и азартное мероприятие проходит уже в седьмой раз и в нем с радостью участнруют как дети, так и их родители.
В фестивале могут принимать учатие команды,состоящие, кака минимум, из двух человек. Они заранее конструируют макет ракеты, в основе которой лежит обычная полуторалитровая пластиковая бутылка. Все остальные элементы - оперение, обтекатель и т.д. - как подскажет фанатзия. Нельзя использовать металлические детали и нарушать целостность бутылки.
После прохождения технического контроля и получения стартовых номеров ракеты заправляют "топливом". Можно залить марсианское или солнечное горючее, попробовать "черную материю" или рискнуть и взять в баки "ковидлу". На самом деле, это подкрашенная вода, котрая при взлете дает заметный шлейф, похожий на выхлоп ракетного двигателя.
Псоле того, как ракеты заправлены и прошли технический осмотр, участникам рассказывают азы техники безопасности при проведении космических стартов. Главное правило - смотреть наверх, чтобы падающая ракета не ударила по голове.
Победителем фестиваля станет команда, чей аппарат дольше всего продержится в воздухе. Иными словами, желательно, чтобы ракета взлетела как можно выше. А это в большей части как раз зависит от ее конструкции.
Пуски проходят сразу с трех стартовых столов. Вверх на рективной тяге ракета взмывает благодаря сжатому воздуху, который в нее нагнетают из небольших мобильных установок. Вообще же в институте есть огромная компрессорная станция, где производят сжатый воздух в промышленных масштабах, для использования в опытах, проводимых в аэродинамической трубе.
Кроме непосредственно запусков ракет, на фестивале проходит научный квиз, можно запросто пообщаться с учеными о нюансах их работы и в итоге возможно, что кто-то из этих ребят загорится желанием стать конструктором комических кораблей или захочет сам полететь в космос.
"Ключ на старт! Обратный отсчет: три, два, один, пуск!", - самой почетной и волнительной обязанностью для юных участников фестиваля является самостоятельный пуск ракеты. Обычно на красную кнопку нажимают сотрудники института, но иногда могут пустить за пульт управления и конструкторов-ракетчиков.
Время полета каждой ракеты тщательно хронометрирует бригада судей. В прошлом году конструкция победителя продержалась в воздухе более семи секунд.