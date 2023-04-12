В среду, 12 апреля, в день, когда исполнлось 62 года со дня полета в космос Юрия Гагарина, сотрудники института теоретической и прикладной механики СО РАН на площадке перед одним из исследовательских корпусов провели "Ракетный фестиваль Академгородка". Веселое и азартное мероприятие проходит уже в седьмой раз и в нем с радостью участнруют как дети, так и их родители.