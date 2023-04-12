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Запуском полторашек в небо отметили День космонавтики в Академгородке

12 апреля 2023, 10:00
Фото: atas.info
В основе конструкции каждой ракеты лежит обычная пластиковая бутылка

В Новосибирске 12 апреля ученые Академгородка провели ракетный фестиваль

Массовый запуск самодельных ракет в небо провели в честь Дня космонавтики в Новосибирске, на площадке Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Традиционный ракетный фестиваль собрал как малышей, так и взрослых участников

В среду, 12 апреля, в день, когда исполнлось 62 года со дня полета в космос Юрия Гагарина, сотрудники института теоретической и прикладной механики СО РАН на площадке перед одним из исследовательских корпусов провели "Ракетный фестиваль Академгородка". Веселое и азартное мероприятие проходит уже в седьмой раз и в нем с радостью участнруют как дети, так и  их родители.

Ученые задумали этот фестиваль, как метод популяризации наукиУченые задумали этот фестиваль, как метод популяризации науки
Ученые задумали этот фестиваль, как метод популяризации науки
Фото: atas.info

В фестивале могут принимать учатие команды,состоящие, кака минимум, из двух человек. Они заранее конструируют макет ракеты, в основе которой лежит обычная полуторалитровая пластиковая бутылка. Все остальные элементы - оперение, обтекатель и т.д. - как подскажет фанатзия. Нельзя использовать металлические детали и нарушать целостность бутылки.

Вес готовой ракеты не должен превышать вес исходной бутылки более, чем в три разаВес готовой ракеты не должен превышать вес исходной бутылки более, чем в три раза
Вес готовой ракеты не должен превышать вес исходной бутылки более, чем в три раза
Фото: atas.info

После прохождения технического контроля и получения стартовых номеров ракеты заправляют "топливом". Можно залить марсианское или солнечное горючее, попробовать "черную материю" или рискнуть и взять в баки "ковидлу". На самом деле, это подкрашенная вода, котрая при взлете дает заметный шлейф, похожий на выхлоп ракетного двигателя.

Это "топливо" только для вида, взлетает ракета другим способомЭто "топливо" только для вида, взлетает ракета другим способом
Это "топливо" только для вида, взлетает ракета другим способом
Фото: atas.info

Псоле того, как ракеты заправлены и прошли технический осмотр, участникам рассказывают азы техники безопасности при проведении космических стартов. Главное правило - смотреть наверх, чтобы падающая ракета не ударила по голове.

Такая конструкция хоть и легкая, но при падении с высоты может нанести весьма болезненный ударТакая конструкция хоть и легкая, но при падении с высоты может нанести весьма болезненный удар
Такая конструкция хоть и легкая, но при падении с высоты может нанести весьма болезненный удар
Фото: atas.info

Победителем фестиваля станет команда, чей аппарат дольше всего продержится в воздухе. Иными словами, желательно, чтобы ракета взлетела как можно выше. А это в большей части как раз зависит от ее конструкции. 

Обычно ракеты собирают команды, состоящие из детей и их родителей. Но в этом году участвовали команды, в которых были одни взрослыеОбычно ракеты собирают команды, состоящие из детей и их родителей. Но в этом году участвовали команды, в которых были одни взрослые
Обычно ракеты собирают команды, состоящие из детей и их родителей. Но в этом году участвовали команды, в которых были одни взрослые
Фото: atas.info

Пуски проходят сразу с трех стартовых столов. Вверх на рективной тяге ракета взмывает благодаря сжатому воздуху, который в нее нагнетают из небольших мобильных установок. Вообще же в институте есть огромная компрессорная станция, где производят сжатый воздух в промышленных масштабах, для использования в опытах, проводимых в аэродинамической трубе.

Разноцветная жидкость оставляет за ракетой заметный шлейфРазноцветная жидкость оставляет за ракетой заметный шлейф
Разноцветная жидкость оставляет за ракетой заметный шлейф
Фото: atas.info

Кроме непосредственно запусков ракет, на фестивале проходит научный квиз, можно запросто пообщаться с учеными о нюансах их работы и в итоге возможно, что кто-то из этих ребят загорится желанием стать конструктором комических кораблей или захочет сам полететь в космос.

Ракетный фестиваль Академгородка - веселый и познавательный семейный праздникРакетный фестиваль Академгородка - веселый и познавательный семейный праздник
Ракетный фестиваль Академгородка - веселый и познавательный семейный праздник
Фото: atas.info

"Ключ на старт! Обратный отсчет: три, два, один, пуск!", - самой почетной и волнительной обязанностью для юных участников фестиваля является самостоятельный пуск ракеты. Обычно на красную кнопку нажимают сотрудники института, но иногда могут пустить за пульт управления и конструкторов-ракетчиков.

Посмотрите на лицо этой девочки - сама серьезностьПосмотрите на лицо этой девочки - сама серьезность
Посмотрите на лицо этой девочки - сама серьезность
Фото: atas.info

Время полета каждой ракеты тщательно хронометрирует бригада судей. В прошлом году конструкция победителя продержалась в воздухе более семи секунд.

Имена победителей фестиваля обещают объявить 14 апреляИмена победителей фестиваля обещают объявить 14 апреля
Имена победителей фестиваля обещают объявить 14 апреля
Фото: atas.info
Запуском полторашек в небо отметили День космонавтики в Академгородке
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