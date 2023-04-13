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Published Сегодня, 09:27

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Духи и «Ласковый май»: на площади Маркса в Новосибирске продолжаются 90-е

13 апреля 2023, 09:27
Фото: atas.info
Как выглядит площадь Маркса в Новосибирске в 2023 году

В Новосибирске торговые павильоны на площади Марса возмутили горожан

Назойливые фарцовщики, уличные торговцы в ватниках, исписанные граффити здания и ларьки на каждом шагу – это не воспоминания о 90-х годах, а реальный пейзаж площади Карла Маркса в Новосибирске в 2023 году. Журналисты Atas.info прогулялись по центру левобережья мегаполиса и разведали обстановку.

Многие коренные жители Новосибирска помнят, как процветала торговля на площади Маркса в лихие 90-е годы. Тогда активно работал блошиный рынок, иными словам барахолка, где люди продавали одежду, продукты и дефицитные товары. Прилавки располагались под открытым небом и простилались рядами от недавно снесенного ДК «Сибсельмаш» до нынешнего ТЦ «Калейдоскоп».

Киоски до сих пор заполоняют площадь МарксаКиоски до сих пор заполоняют площадь Маркса
Киоски до сих пор заполоняют площадь Маркса
Фото: atas.info

«Помню, как покупал там пуховик в начале 90-х. Примечательно то, что часть денег на пуховик была от продажи «ваучера». То есть, моей доли богатств СССР в период приватизации. Тогда спекуляция ваучерами была самым актуальным бизнесом. Их скупали «в черную» уличные спекулянты, как доллары. Потом, олигархи приобретали на аккумулированные ваучеры заводы и нефтяные промыслы. Мой родственник-бизнесмен решил распорядиться ваучером по-умному – он вложил его в одну из финансовых пирамид, типичных для 90-х. Многие продавали ваучеры за пару бутылок водки. Я тоже продал свой ваучер, как большинство «совков». Помню, что денег от ваучера хватило только на рукава от пуховика. То есть порядка 30% стоимости вещи, остальное добавил из зарплаты. Пуховик был очень качественный, и дорогой (80 рублей или 80 000 рублей – уже не помню, тогда инфляция была такая, что цены вырастали вдвое за пару месяцев). Примерял я его под открытым небом, стоя на досках, которые были проложены между рядами прилавков на барахолке на пл. Маркса, чтобы грязь не хлюпала под ногами покупателей. Он шикарно выглядел, в стиле «милитари», немного смахивал на легендарные плащи «макинтош». Был защитного цвета. В нем я потом пощеголял все 90-е. То есть на барахолке кроме подделок и «палева» можно было найти и вполне качественную вещь. Но условия торговли были по нынешним меркам экстремальные», - поделился воспоминаниями новосибирец Дмитрий.

Как оказалось, одни сибиряки лишь изредка вспоминают о том времени, другим же, кто остался жить на левом берегу Новосибирска, приходится видеть этакий «привет из 90-х» каждый день. С их слов, за пролетевшие десятилетия с площади Маркса так и не исчезли, ни ларьки, ни фарцовщики.

«У ГУМа до сих пор стоят крепкие парни с пакетами поджидают одиноких женщин. «Духи, духи, тебе не надо духи?». Дамы, как можно предположить, в ужасе шарахаются. Им предлагаю сфотографировать духи, чтобы лучше рассмотреть дома. Но теперь уже в ужасе убегают парни. Такой «торговли из пакетов» как на Маркса нет нигде. И занимаются этим исключительно молодые люди. Если у ГУМа носят духи, то в павильоне у метро толкают «Хедэндшолдерс» и подсолнечное масло. Вот у них покупают охотно. Причем те, у кого масло стоит на витрине», - рассказывают жители Ленинского района.

Фото: atas.info

Центр левого берега сейчас буквально атакован уличными певцами и танцорами. Чего стоит одна бабушка, подвывающая на мотив «Ласкового мая», или пожилой мужчина, который танцует, держа колонку, в любое время года в одной майке и штанах и веселит прохожих.

«И все это «веселье» на фоне вечной стройки и каких-то руин: гостиницы «Турист» и котлована на месте разрушенного ДК «Сибсельмаш». Какие-то изрисованные граффити киоски, то их постоянно сносят, то появляются новые, то ремонтируются старые. И на небольшом квадрате мегаполиса целых два кафе «Уйгурской кухни». Наверное, эта кухня особенно популярно у гостей из ближнего зарубежья. Коих здесь тоже немало. Обещает задать другой уровень торговли еще не открывшийся ТЦ «Грани». Но по наблюдению – все, что открывается на Маркса скатывается в стилистику 90-х», - делятся новосибирцы.

Строят новые ларьки - барахолка вернется?Строят новые ларьки - барахолка вернется?
Строят новые ларьки - барахолка вернется?
Фото: atas.info

Поностальгировать о прошлом жителей левого берега Новосибирска также вынудили последние новости. Речь о строительстве новых торговых павильонов на месте снесенного ранее ДК «Сибсельмаш». Горожане в шоке – предрекают появление новой барахолки.

Вспомнили барахолку на Гусинке - павильоны снова строят на пл. Маркса в Новосибирске
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#Алина Шефер#Площадь Маркса#Барахолка#Рынок#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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