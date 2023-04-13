Духи и «Ласковый май»: на площади Маркса в Новосибирске продолжаются 90-е

«Помню, как покупал там пуховик в начале 90-х. Примечательно то, что часть денег на пуховик была от продажи «ваучера». То есть, моей доли богатств СССР в период приватизации. Тогда спекуляция ваучерами была самым актуальным бизнесом. Их скупали «в черную» уличные спекулянты, как доллары. Потом, олигархи приобретали на аккумулированные ваучеры заводы и нефтяные промыслы. Мой родственник-бизнесмен решил распорядиться ваучером по-умному – он вложил его в одну из финансовых пирамид, типичных для 90-х. Многие продавали ваучеры за пару бутылок водки. Я тоже продал свой ваучер, как большинство «совков». Помню, что денег от ваучера хватило только на рукава от пуховика. То есть порядка 30% стоимости вещи, остальное добавил из зарплаты. Пуховик был очень качественный, и дорогой (80 рублей или 80 000 рублей – уже не помню, тогда инфляция была такая, что цены вырастали вдвое за пару месяцев). Примерял я его под открытым небом, стоя на досках, которые были проложены между рядами прилавков на барахолке на пл. Маркса, чтобы грязь не хлюпала под ногами покупателей. Он шикарно выглядел, в стиле «милитари», немного смахивал на легендарные плащи «макинтош». Был защитного цвета. В нем я потом пощеголял все 90-е. То есть на барахолке кроме подделок и «палева» можно было найти и вполне качественную вещь. Но условия торговли были по нынешним меркам экстремальные», - поделился воспоминаниями новосибирец Дмитрий.