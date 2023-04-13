Духи и «Ласковый май»: на площади Маркса в Новосибирске продолжаются 90-е

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Многие коренные жители Новосибирска помнят, как процветала торговля на площади Маркса в лихие 90-е годы. Тогда активно работал блошиный рынок, иными словам барахолка, где люди продавали одежду, продукты и дефицитные товары. Прилавки располагались под открытым небом и простилались рядами от недавно снесенного ДК «Сибсельмаш» до нынешнего ТЦ «Калейдоскоп».
«Помню, как покупал там пуховик в начале 90-х. Примечательно то, что часть денег на пуховик была от продажи «ваучера». То есть, моей доли богатств СССР в период приватизации. Тогда спекуляция ваучерами была самым актуальным бизнесом. Их скупали «в черную» уличные спекулянты, как доллары. Потом, олигархи приобретали на аккумулированные ваучеры заводы и нефтяные промыслы. Мой родственник-бизнесмен решил распорядиться ваучером по-умному – он вложил его в одну из финансовых пирамид, типичных для 90-х. Многие продавали ваучеры за пару бутылок водки. Я тоже продал свой ваучер, как большинство «совков». Помню, что денег от ваучера хватило только на рукава от пуховика. То есть порядка 30% стоимости вещи, остальное добавил из зарплаты. Пуховик был очень качественный, и дорогой (80 рублей или 80 000 рублей – уже не помню, тогда инфляция была такая, что цены вырастали вдвое за пару месяцев). Примерял я его под открытым небом, стоя на досках, которые были проложены между рядами прилавков на барахолке на пл. Маркса, чтобы грязь не хлюпала под ногами покупателей. Он шикарно выглядел, в стиле «милитари», немного смахивал на легендарные плащи «макинтош». Был защитного цвета. В нем я потом пощеголял все 90-е. То есть на барахолке кроме подделок и «палева» можно было найти и вполне качественную вещь. Но условия торговли были по нынешним меркам экстремальные», - поделился воспоминаниями новосибирец Дмитрий.
Как оказалось, одни сибиряки лишь изредка вспоминают о том времени, другим же, кто остался жить на левом берегу Новосибирска, приходится видеть этакий «привет из 90-х» каждый день. С их слов, за пролетевшие десятилетия с площади Маркса так и не исчезли, ни ларьки, ни фарцовщики.
«У ГУМа до сих пор стоят крепкие парни с пакетами поджидают одиноких женщин. «Духи, духи, тебе не надо духи?». Дамы, как можно предположить, в ужасе шарахаются. Им предлагаю сфотографировать духи, чтобы лучше рассмотреть дома. Но теперь уже в ужасе убегают парни. Такой «торговли из пакетов» как на Маркса нет нигде. И занимаются этим исключительно молодые люди. Если у ГУМа носят духи, то в павильоне у метро толкают «Хедэндшолдерс» и подсолнечное масло. Вот у них покупают охотно. Причем те, у кого масло стоит на витрине», - рассказывают жители Ленинского района.
Центр левого берега сейчас буквально атакован уличными певцами и танцорами. Чего стоит одна бабушка, подвывающая на мотив «Ласкового мая», или пожилой мужчина, который танцует, держа колонку, в любое время года в одной майке и штанах и веселит прохожих.
«И все это «веселье» на фоне вечной стройки и каких-то руин: гостиницы «Турист» и котлована на месте разрушенного ДК «Сибсельмаш». Какие-то изрисованные граффити киоски, то их постоянно сносят, то появляются новые, то ремонтируются старые. И на небольшом квадрате мегаполиса целых два кафе «Уйгурской кухни». Наверное, эта кухня особенно популярно у гостей из ближнего зарубежья. Коих здесь тоже немало. Обещает задать другой уровень торговли еще не открывшийся ТЦ «Грани». Но по наблюдению – все, что открывается на Маркса скатывается в стилистику 90-х», - делятся новосибирцы.
Поностальгировать о прошлом жителей левого берега Новосибирска также вынудили последние новости. Речь о строительстве новых торговых павильонов на месте снесенного ранее ДК «Сибсельмаш». Горожане в шоке – предрекают появление новой барахолки.