Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Самое главное нововведение нового законопроекта - будет создан цифровой реестр воинского учета и повесток. Расширено количество способов вручения повесток. Раньше повестка обязательно должна была быть вручена лично. С момента вступления нового закона в силу будет действовать четыре способа вручения повесток:
За неявку по врученной повестке введены новые ограничения, которые действуют во внесудебном порядке.
Через сколько дней после вручения повестки начнут действовать ограничения
В повестке назначен день явки в военкомат. Если гражданин в течение 20 дней после этой даты не явился в военкомат, начинают действовать ограничения:
Данные поправки к закону еще не вступили в силу, они начнут действовать со дня официального опубликования документа.
О том, какие последствия ждут граждан за неявку по повестке, подробно рассказал новосибирский юрист.