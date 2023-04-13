11 апреля Госдума РФ единогласно приняла поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", которые предусматривают широкий список ограничений за неявку по повестке. Разбираемся, через сколько дней после вручения повестки запретят выезд за границу и лишат прав на вождение автомобиля.

Четыре способа вручения повестки по новому законопроекту Самое главное нововведение нового законопроекта - будет создан цифровой реестр воинского учета и повесток. Расширено количество способов вручения повесток. Раньше повестка обязательно должна была быть вручена лично. С момента вступления нового закона в силу будет действовать четыре способа вручения повесток: Так же, как раньше лично под роспись.

Заказным письмом по месту временной или постоянной регистрации. Вручается лично под роспись, либо доверенному представителю адресата (по официальной доверенности).

Размещение электронной повестки в личном кабинете на сайте "Госуслуги" - считается врученной с момента появления в кабинете, дублирует бумажную повестку.

Размещение в специальном цифровом реестре повесток - через 7 дней после размещения, повестка считается врученной. За неявку по врученной повестке введены новые ограничения, которые действуют во внесудебном порядке. Новосибирские юристы рассказали о последствиях за неявку по электронной повестке Узнать подробнее Через сколько дней после вручения повестки начнут действовать ограничения В повестке назначен день явки в военкомат. Если гражданин в течение 20 дней после этой даты не явился в военкомат, начинают действовать ограничения: он не сможет зарегистрироваться как самозанятый или открыть ИП;

не сможет зарегистрировать транспортное средство и не имеет право управлять автомобилем;

не сможет проводить операции с недвижимостью, например, продать, подарить, купить или заложить квартиру;

получит отказ при обращении в банк за кредитом. Данные поправки к закону еще не вступили в силу, они начнут действовать со дня официального опубликования документа. Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист Узнать подробнее О том, какие последствия ждут граждан за неявку по повестке, подробно рассказал новосибирский юрист.