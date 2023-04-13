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Когда начнутся поражения в правах после неявки по электронной повестке в «Госуслугах»

13 апреля 2023, 08:25
Фото: 1MI
Новый законопроект предусматривает новые ограничения для уклонистов.
11 апреля Госдума РФ единогласно приняла поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", которые предусматривают широкий список ограничений за неявку по повестке. Разбираемся, через сколько дней после вручения повестки запретят выезд за границу и лишат прав на вождение автомобиля.

Четыре способа вручения повестки по новому законопроекту

Самое главное нововведение нового законопроекта - будет создан цифровой реестр воинского учета и повесток. Расширено количество способов вручения повесток. Раньше повестка обязательно должна была быть вручена лично. С момента вступления нового закона в силу будет действовать четыре способа вручения повесток:

  • Так же, как раньше лично под роспись.
  • Заказным письмом по месту временной или постоянной регистрации. Вручается лично под роспись, либо доверенному представителю адресата (по официальной доверенности).
  • Размещение электронной повестки в личном кабинете на сайте "Госуслуги" - считается врученной с момента появления в кабинете, дублирует бумажную повестку.
  • Размещение в специальном цифровом реестре повесток - через 7 дней после размещения, повестка считается врученной.

За неявку по врученной повестке введены новые ограничения, которые действуют во внесудебном порядке.

Новосибирские юристы рассказали о последствиях за неявку по электронной повестке
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Через сколько дней после вручения повестки начнут действовать ограничения

В повестке назначен день явки в военкомат. Если гражданин в течение 20 дней после этой даты не явился в военкомат, начинают действовать ограничения:

  • он не сможет зарегистрироваться как самозанятый или открыть ИП;
  • не сможет зарегистрировать транспортное средство и не имеет право управлять автомобилем;
  • не сможет проводить операции с недвижимостью, например, продать, подарить, купить или заложить квартиру;
  • получит отказ при обращении в банк за кредитом.

Данные поправки к закону еще не вступили в силу, они начнут действовать со дня официального опубликования документа.

Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
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О том, какие последствия ждут граждан за неявку по повестке, подробно рассказал новосибирский юрист.

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