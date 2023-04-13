atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Изображение материала

Кровавая ссора в бане: в Новосибирской области убийца возлюбленной сел на 12 лет

13 апреля 2023, 08:53
Фото: 1MI
Убийство произошло в 2022 году

В Новосибирской области мужчине дали 12 лет колонии за убийство сожительницы

Мужчина убил сожительницу в бане в одном из сел Новосибирской области, ему вынесли приговор, подробности сообщили в прокуратуре региона.

Все произошло в августе 2022 года в Ордынском районе. В одном из сел 43-летний мужчина был в бане со своей сожительницей.

Между ними произошел скандал, а в ходе ссоры сибиряк ударил возлюбленную не менее 31 раза руками, ногами и бытовыми предметами. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Кроме того, после совершенного преступления злоумышленник похитил имущество женщины на сумму не менее 216 тысяч рублей.

Тогда против него возбудили два уголовных дела, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека и кража. Суд назначил преступнику 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год.

Смертельное свидание. Новосибирец познакомился с женщиной и убил ее 8 Марта
Узнать подробнее
Самые громкие убийства женщин Новосибирска из ревности: история преступлений
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Общество#Город#Криминал#Новосибирская область#Суд#Убийство
Подпишитесь
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Сегодня, 05:56
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
11 апреля 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Вчера, 05:47
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Сегодня, 03:35
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Вчера, 09:45
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Сегодня, 01:45