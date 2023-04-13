Кровавая ссора в бане: в Новосибирской области убийца возлюбленной сел на 12 лет

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:56
Все произошло в августе 2022 года в Ордынском районе. В одном из сел 43-летний мужчина был в бане со своей сожительницей.
Между ними произошел скандал, а в ходе ссоры сибиряк ударил возлюбленную не менее 31 раза руками, ногами и бытовыми предметами. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Кроме того, после совершенного преступления злоумышленник похитил имущество женщины на сумму не менее 216 тысяч рублей.
Тогда против него возбудили два уголовных дела, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека и кража. Суд назначил преступнику 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год.