На встрече Путина и Мутко обсуждалась жилищная сфера России

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
По словам Мутко, в 2022 году в компании были сформированы новые подходы к работе, акцент сделан на комплексной реализации механизмов. Компания старается оказывать полный цикл услуг – от вовлечения земель в оборот с последующим строительством до привлечения инвестиций и поддержки ипотеки. Также он рассказал о внедрении в работу цифровых технологий, выпуске инфраструктурных и ипотечных облигаций. Активы компании сейчас составляют около 3 трлн рублей, из которых работает в экономике 1,5 трлн.
Виталий Мутко сообщил президенту, что с 2018 года более 2 млн российских семей улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Жилищных кредитов было выдано на сумму более 5,5 трлн руб. 500 000 многодетных семей получили выплаты в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки.
В прошлом году господдержкой были обеспечены 46% жилищных кредитов, в этом году показатель увеличился до 80%. На 70% вырос спрос на «Семейную ипотеку», причиной стало распространение её на семьи с двумя несовершеннолетними детьми.
Мутко отметил, что структура строящегося в России жилья не соответствует запросам семей. Доля многокомнатных квартир составляет всего 15%, при этом малогабаритных, в том числе однокомнатных, – 53%. В компании предлагают стимулировать за государственный счёт покупку больших квартир, чтобы снижать ставку на 1–2 п. п.
Ипотека на ИЖС стала еще одной точкой роста. Выдача кредитов на строительство индивидуальных домов за 2022 год выросла втрое (с 10 000 до 33 000 кредитов). При этом, согласно статистике, только 10% частных домов сейчас строится при помощи ипотеки. Мутко считает, что за 3–5 лет показатель можно нарастить до 50%, но для этого требуются развитие индустриального домостроения и стандартизация рынка жилья.
На встрече также обсуждалось развитие механизмов ДОМ.РФ по вовлечению в оборот федеральных земель с помощью закона о КРТ и аукционов «за долю». На этих землях уже построено около 20 млн квадратных метров жилья.
Руководитель ДОМ.РФ рассказал, что Институтом развития разработан и запущен механизм льготного финансирования объектов инфраструктуры для жилья и городского развития с помощью облигаций ДОМ.РФ. На данный момент уже реализуется 25 проектов на общую сумму 115 млрд рублей.