На встрече Путина и Мутко обсуждалась жилищная сфера России

По словам Мутко, в 2022 году в компании были сформированы новые подходы к работе, акцент сделан на комплексной реализации механизмов. Компания старается оказывать полный цикл услуг – от вовлечения земель в оборот с последующим строительством до привлечения инвестиций и поддержки ипотеки. Также он рассказал о внедрении в работу цифровых технологий, выпуске инфраструктурных и ипотечных облигаций. Активы компании сейчас составляют около 3 трлн рублей, из которых работает в экономике 1,5 трлн.