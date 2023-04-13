Новосибирская область получила 13 новых мобильных ФАПов

Тогда мы приняли решение о создании в пригородных районах, в том числе Новосибирском, многоуровневой системы первичной медицинской помощи, когда есть и ФАПы, и амбулатории, и есть вот такие хорошо оснащённые крупные поликлинические центры. И сегодня тысячам жителей близлежащих посёлков не требуется ездить в Краснообск, можно получить все необходимые услуги, всю «первичку» прямо здесь», — подчеркнул Губернатор.