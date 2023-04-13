Новосибирская область получила 13 новых мобильных ФАПов

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Губернатор Андрей Травников 13 апреля проконтролировал – как налажен процесс оказания медпомощи населению в одной из новых поликлиник – в селе Криводановка.
Учреждение здравоохранения, построенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», стало принимать пациентов два месяца назад. Оно рассчитана на 300 посещений в сутки. Пациентов не только из Криводановки, но и соседних села Марусино, посёлка Приобский и дачного посёлка Кудряшовский принимают терапевты, узкие специалисты. В новой поликлинике два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация.
«В 2018 году мы озадачились организацией медобслуживания в пригородных районах агломерации. Сложившаяся к тому моменту структура организации медпомощи не соответствовала современности, большому приросту населения. Напомню, тогда была одна большая ЦРБ и несколько ФАПов или амбулаторий с минимальным набором услуг. И по очень многим показаниям, назначениям жителям приходилось ездить в Краснообск, в Новосибирск.
Тогда мы приняли решение о создании в пригородных районах, в том числе Новосибирском, многоуровневой системы первичной медицинской помощи, когда есть и ФАПы, и амбулатории, и есть вот такие хорошо оснащённые крупные поликлинические центры. И сегодня тысячам жителей близлежащих посёлков не требуется ездить в Краснообск, можно получить все необходимые услуги, всю «первичку» прямо здесь», — подчеркнул Губернатор.
«Организованы кабинеты физио, лабораторной диагностики: пациенты могут полностью пройти комплекс биохимических методов исследования, общеклинических лабораторных исследований, который необходим для первичной постановки диагноза. Достойное рентгенотделение с флюорографом, маммографом, рентгеном – раньше жителям для этой диагностики приходилось ездить на ВАСХНИЛ. Открыли запись на эндоскопические исследования и функциональную диагностику: УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование, ЭЭГ, велоэргометрию – этот вид исследования представлен не во всех лечебных учреждениях города», — доложил главный врач Новосибирской клинической ЦРБ Дмитрий Батунин.
«В этом году на территории Новосибирской области будут вводиться ещё три объекта, которые перешли с 2022 года, плюс три объекта, которые мы строим в этом году. Плюс строительство 35 ФАПов в этом году, капитальные ремонты, реконструкции, закупка оборудования, медицинской техники. В ближайшие недели мы передадим в наши медицинские организации мобильные ФАПы», — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Активная программа приобретения мобильных ФАПов стартовала в нашей области в 2020 году. И основные планы область закрывает текущим 2023 годом, отметил Губернатор: «Мы получим ещё 19 машин и таким образом в каждом сельском районе, в каждой ЦРБ будет своя мобильная амбулатория, что конечно очень удобно для организации обслуживания населения».
Андрей Травников также подчеркнул: мощность возводимых объектов здравоохранения – десять тысяч посещений в сутки. В самые лучшие в плане развития Новосибирской области годы советского периода такие мощности создавались за десятилетия. Сегодня это нужно реализовать за пять лет. И возможности для этого есть: все объекты в стадии строительства, осталось завершить и ввести в эксплуатацию.