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Обрушающийся фасад 100-квартирного дома привлек внимание прокурора Бучмана

13 апреля 2023, 03:16
Фото: atas.info
Фасад памятника архитектуры разрушается не первый год

В Новосибирске прокуратура расследует отсутствие ремонта 100-квартирного дома

Прокуратура Новосибирской области начала проверку, почему власти не ремонтируют дома, признанные памятниками архитектуры – 100-квартирный и Дом с часами. Содержать исторические постройки в надлежащем состоянии требует федеральный закон

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман распорядился начать проверку, на каком основании не выполняется запланированный ремонт памятника архитектуры "Стоквартирный дом", который расположен в центре Новосибирска, на Красном проспекте,16.

"В ходе личного приема, куда мы ходили вместе с Александром Суминым (председатель совета дома по Красному Проспекту, 16, прим. ред.) после вашей публикации, Бучман  взял все документы, которые мы собрали и которые подтверждают незаконное бездействие властей. Он дал распоряжение начать проверку, почему так происходит и со Стоквартирным домом, и с Домом под часами, который так же является памятником", - рассказал редакции Atas.info член правления ТСЖ "Дом с часами" Олег Викторович.

Ранее мы рассказывали о плачевном состоянии, в котором находятся оба знаковых для Новосибирска строения. Фасад 100-квартирного дома разрушается из-за воды, которая приникает в стены через кровлю, вода подмывает фундамент. Капитальный ремонт был запланирован на 2021-22 года, но работы так и не начались.

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В региональном МинЖКХ на запрос редакции сообщили, что знают о проблеме, однако даже приблизительных сроков возможного начала ремонтных работ назвать не смогли.

Дом с часами, расположенный рядом на Красном проспекте, много лет ждет начала капитального ремонта. Пока же знаменитые ленточные отстекленные галереи Дома с часами каждую весну заливает талой водой. Прохудившаяся крыша и перекрытия пропускают талую воду, в результате затопленными оказываются галереи на 4, 5 и 6 этажах. Влага скапливается в разрушенных стыках между бетонными плитами и еще больше разрушает конструкцию здания.

Федеральный закон № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" предусматривает включение подобных домов в государственные программы сохранения и реконструкции. Однако на территории Новосибирска положения этого документа систематически игнорируются.

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