Дом с часами, расположенный рядом на Красном проспекте, много лет ждет начала капитального ремонта. Пока же знаменитые ленточные отстекленные галереи Дома с часами каждую весну заливает талой водой. Прохудившаяся крыша и перекрытия пропускают талую воду, в результате затопленными оказываются галереи на 4, 5 и 6 этажах. Влага скапливается в разрушенных стыках между бетонными плитами и еще больше разрушает конструкцию здания.