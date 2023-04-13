Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман распорядился начать проверку, на каком основании не выполняется запланированный ремонт памятника архитектуры "Стоквартирный дом", который расположен в центре Новосибирска, на Красном проспекте,16.
"В ходе личного приема, куда мы ходили вместе с Александром Суминым (председатель совета дома по Красному Проспекту, 16, прим. ред.) после вашей публикации, Бучман взял все документы, которые мы собрали и которые подтверждают незаконное бездействие властей. Он дал распоряжение начать проверку, почему так происходит и со Стоквартирным домом, и с Домом под часами, который так же является памятником", - рассказал редакции Atas.info член правления ТСЖ "Дом с часами" Олег Викторович.
Ранее мы рассказывали о плачевном состоянии, в котором находятся оба знаковых для Новосибирска строения. Фасад 100-квартирного дома разрушается из-за воды, которая приникает в стены через кровлю, вода подмывает фундамент. Капитальный ремонт был запланирован на 2021-22 года, но работы так и не начались.
В региональном МинЖКХ на запрос редакции сообщили, что знают о проблеме, однако даже приблизительных сроков возможного начала ремонтных работ назвать не смогли.
Дом с часами, расположенный рядом на Красном проспекте, много лет ждет начала капитального ремонта. Пока же знаменитые ленточные отстекленные галереи Дома с часами каждую весну заливает талой водой. Прохудившаяся крыша и перекрытия пропускают талую воду, в результате затопленными оказываются галереи на 4, 5 и 6 этажах. Влага скапливается в разрушенных стыках между бетонными плитами и еще больше разрушает конструкцию здания.
Федеральный закон № 73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" предусматривает включение подобных домов в государственные программы сохранения и реконструкции. Однако на территории Новосибирска положения этого документа систематически игнорируются.