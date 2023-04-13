По данным «Яндекс. Погоды», в мае будет восемь ясных дней, девять с осадками и четырнадцать с переменной облачностью. Одним из самых жарких дней станет 14 мая, когда столбики термометра покажут +19 °C. А вот самая низкая температура ожидается 1 и 2 числа.