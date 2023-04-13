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Опубликован прогноз погоды в Новосибирске на май 2023

13 апреля 2023, 07:01
Фото: 1MI
Май будет теплым

В Новосибирске синоптики опубликовали прогноз погоды на май 2023

Синоптики погодных сервисов представили прогноз на последний месяц весны – май. Аномальной жары не будет, изучаем подробнее.

По данным «Яндекс. Погоды», в мае будет восемь ясных дней, девять с осадками и четырнадцать с переменной облачностью. Одним из самых жарких дней станет 14 мая, когда столбики термометра покажут +19 °C. А вот самая низкая температура ожидается 1 и 2 числа.

World-weather летнюю жару не обещает. Столбики не поднимается выше +20 °C. Средняя температура воздуха составит +15 °C. Пасмурных дней будет всего четыре, остальные с переменной облачностью или ясные.  

Gismeteo прогнозирует с 6 по 11 мая теплая погоду. Температура воздуха прогреется до +22 °C. Пасмурных дней будет мало.

Напомним, ранее мы рассказали, какого числа в регионе потеплеет в апреле. 

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