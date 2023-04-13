Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По данным «Яндекс. Погоды», в мае будет восемь ясных дней, девять с осадками и четырнадцать с переменной облачностью. Одним из самых жарких дней станет 14 мая, когда столбики термометра покажут +19 °C. А вот самая низкая температура ожидается 1 и 2 числа.
World-weather летнюю жару не обещает. Столбики не поднимается выше +20 °C. Средняя температура воздуха составит +15 °C. Пасмурных дней будет всего четыре, остальные с переменной облачностью или ясные.
Gismeteo прогнозирует с 6 по 11 мая теплая погоду. Температура воздуха прогреется до +22 °C. Пасмурных дней будет мало.
Напомним, ранее мы рассказали, какого числа в регионе потеплеет в апреле.