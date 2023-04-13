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Подростки не дают жизни искитимцам: под Новосибирском малолетки напали на женщину

13 апреля 2023, 01:57
Фото: ВК/Подслушано в Искитиме
Подростки не давали выйти женщине

В Искитиме под Новосибирском подростки напали на женщину с ребенком у подъезда

Подростки напали на женщину с ребенком в Искитиме Новосибирской области, о чем стало известно из соцсетей. Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

Как стало известно из ВК-группы «Подслушано в Искитиме» от подписчицы, все произошло 11 апреля. Со слов девушки, на ее мать и младшую сестру накинулись подростки.

Дети якобы не выпускали женщину из подъезда, на что та сделала им замечание. В итоге несовершеннолетние начали оскорблять местную жительницу.  

Также стало известно со слов автора поста, что эти подростки мешают спокойной жизни и другим горожанам. Дети якобы обматерили жильца, а также частенько пинают чужие двери и плюются.

Как уточнили в ГУ МВД региона, родителей малолетних хулиганов уже устанавливаются. Заявлений к правоохранителям не поступало.

Напомним, что ранее другие подростки хотели сжечь женщину. Также другие школьники напали на сотрудников кинотеатра. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Подростки#Общество#Город#Новосибирская область#Искитим
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