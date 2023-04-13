Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
Modified Сегодня, 01:59
Updated Сегодня, 01:59
Как стало известно из ВК-группы «Подслушано в Искитиме» от подписчицы, все произошло 11 апреля. Со слов девушки, на ее мать и младшую сестру накинулись подростки.
Дети якобы не выпускали женщину из подъезда, на что та сделала им замечание. В итоге несовершеннолетние начали оскорблять местную жительницу.
Также стало известно со слов автора поста, что эти подростки мешают спокойной жизни и другим горожанам. Дети якобы обматерили жильца, а также частенько пинают чужие двери и плюются.
Как уточнили в ГУ МВД региона, родителей малолетних хулиганов уже устанавливаются. Заявлений к правоохранителям не поступало.
Напомним, что ранее другие подростки хотели сжечь женщину. Также другие школьники напали на сотрудников кинотеатра.