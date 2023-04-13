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Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

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Самая холодная Пасха ждет Новосибирск в 2023 году

13 апреля 2023, 03:08
Фото: 1MI
Днем будет прохладно

В Новосибирске на Пасху похолодает до -7 °C

Погода в Новосибирске на Пасху 16 апреля 2023 года, изучаем прогноз погодных сервисов.

World-weather прогнозирует на 16 апреля -1 °C днем и -5 °C ночью. Осадков не ожидается. 17 апреля днем будет -4 °C, ночью -3 °C, а также снег.

«Яндекс. Погода» обещает 0 °C в дневное время и -5 °C в ночное время. Синоптики говорят, что воскресенье станет пасмурным днем. 17 апреля в светлое время суток будет -1 °C, а ночью -10 °C.

Gismeteo дает надежду на плюсовую температуру: днем будет +1 °C, а ночью -7 °C. 17 апреля синоптики прогнозируют 0 °C днем и -4 °C ночью. Осадков не ожидается.

Напомним, что в 2022 году Пасху отмечали 24 апреля. Тогда днем было +4…+6 °C, а ночью -3…-5 °C. Также смотрите полный прогноз погоды на текущую неделю. 

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