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Сексапильная блондинка на огромном драконе появилась в новосибирском торговом центре

13 апреля 2023, 06:40
Фото: ТРЦ «Сибирский молл»
Надувного дракона установили за пару дней

В новосибирском торговом центре появился дракон с блондинкой-наездницей

Огромный дракон с сексапильной блондинкой появился в торговом центре Новосибирска – что это за инсталляция и кто стал наездницей вымышленного героя.

Инсталляцию установили в ТРЦ «Сибирский Молл». Надувной дракон с девушкой-блондинкой соорудили для посетителей центра. Посмотреть на нетипичную конструкцию можно до 19 апреля.

Новосибирцы, увидев дракона, предположили, что он может символизировать героиню сериала «Игры престолов» Дейнерис Таргариен или же рекламу предстоящего концерта певицы Ольги Бузовой – звезда использует ту же цветовую гамму, в какой сделан дракон.

Как уточнили в пресс-службе ТРЦ, для экспозиции потребовалось 60 тысяч воздушных шаров, а высота инсталляции 13 метров. Создавали конструкцию 13 оформителей из разных городов в рамках VIII творческого проекта аэродизайнеров Сибири «Умная весна — 2023».

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#ТЦ#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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