Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Инсталляцию установили в ТРЦ «Сибирский Молл». Надувной дракон с девушкой-блондинкой соорудили для посетителей центра. Посмотреть на нетипичную конструкцию можно до 19 апреля.
Новосибирцы, увидев дракона, предположили, что он может символизировать героиню сериала «Игры престолов» Дейнерис Таргариен или же рекламу предстоящего концерта певицы Ольги Бузовой – звезда использует ту же цветовую гамму, в какой сделан дракон.
Как уточнили в пресс-службе ТРЦ, для экспозиции потребовалось 60 тысяч воздушных шаров, а высота инсталляции 13 метров. Создавали конструкцию 13 оформителей из разных городов в рамках VIII творческого проекта аэродизайнеров Сибири «Умная весна — 2023».