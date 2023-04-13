Новосибирцы, увидев дракона, предположили, что он может символизировать героиню сериала «Игры престолов» Дейнерис Таргариен или же рекламу предстоящего концерта певицы Ольги Бузовой – звезда использует ту же цветовую гамму, в какой сделан дракон.