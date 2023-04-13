«Сибирский Конор» надавал «лещей» новосибирцу на пресс-конференции перед боем ММА

Инцидент произошел 12 апреля в ДК Октябрьской революции. Два известных спортсмена Анатолий Надратовского (Конор) из Иркутска и новосибирец Александр Педусона (Феникс) неожиданно начали словесную перепалку, а потом пустились в драку, пишет Горсайт.