«Сибирский Конор» надавал «лещей» новосибирцу на пресс-конференции перед боем ММА

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Инцидент произошел 12 апреля в ДК Октябрьской революции. Два известных спортсмена Анатолий Надратовского (Конор) из Иркутска и новосибирец Александр Педусона (Феникс) неожиданно начали словесную перепалку, а потом пустились в драку, пишет Горсайт.
«Смотри сюда, выскочка! Я сейчас встану и дам тебе леща», - прокричал оппоненту «Сибирский Конор». «Феникс» не сдержался, встал со стула и принял вызов.
Разнимать парочку пришлось другим участникам встречи и даже ведущему телеканала ОТС. Ему тоже слегка досталось – «пропустил удар».