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«Сибирский Конор» надавал «лещей» новосибирцу на пресс-конференции перед боем ММА

13 апреля 2023, 09:11
Фото: кадр из видео ОТС/Горсайт
Бойцы ММА устроили потасовку в Новосибирске

«Конор» набросился на бойца из Новосибирска на пресс-конференции к боям ММА

Бойцы ММА устроили жесткую потасовку на пресс-конференции в Новосибирске перед турниром. «Сибирский Конор» ввязался в драку с «Фениксом».

Инцидент произошел 12 апреля в ДК Октябрьской революции. Два известных спортсмена Анатолий Надратовского (Конор) из Иркутска и новосибирец Александр Педусона (Феникс) неожиданно начали словесную перепалку, а потом пустились в драку, пишет Горсайт.

«Смотри сюда, выскочка! Я сейчас встану и дам тебе леща», - прокричал оппоненту «Сибирский Конор». «Феникс» не сдержался, встал со стула и принял вызов.

 

 

 

Бойцы ММА устроили потасовку в Новосибирске
Видео: кадр из видео ОТС/Горсайт

Разнимать парочку пришлось другим участникам встречи и даже ведущему телеканала ОТС. Ему тоже слегка досталось – «пропустил удар».

#Алина Шефер#Видео#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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