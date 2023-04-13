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Сибирячка фиктивно вышла замуж за 21-летнего мигранта в Новосибирской области

13 апреля 2023, 05:20
Фото: 1MI
Супруги не доказали подлинность семейной жизни

В Новосибирской области суд расторг фиктивный брак сибирячки с 21-летним мигрантом

Фиктивный брак между сибирячкой и мигрантом расторгли в Болотнинском районе Новосибирской области, о чем сообщают в прокуратуре региона.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, семейная пара не могла доказать, что между ними есть семейные отношения. Сколько состояли в браке 45-летняя сибирячка и 21-летний мигрант не уточняется.

Однако известно, что муж предпринимал действия для получения разрешения на временное проживание на территории России и получение гражданства.

После проверки суд признал брак между женщиной и мигрантом недействительным со дня его заключения. Читайте также о том, что фиктивная жена отбирает квартиру у матери погибшего на СВО бойца. 

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#Свадьба#Мигранты#Общество#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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