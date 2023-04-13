Сибирячка фиктивно вышла замуж за 21-летнего мигранта в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, семейная пара не могла доказать, что между ними есть семейные отношения. Сколько состояли в браке 45-летняя сибирячка и 21-летний мигрант не уточняется.
Однако известно, что муж предпринимал действия для получения разрешения на временное проживание на территории России и получение гражданства.
После проверки суд признал брак между женщиной и мигрантом недействительным со дня его заключения. Читайте также о том, что фиктивная жена отбирает квартиру у матери погибшего на СВО бойца.