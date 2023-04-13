«Синергия» поможет школьникам с выбором профессии на онлайн-марафоне в апреле

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Всероссийский профориентационный онлайн-марафон «Ближе к делу» от Университета «Синергия» стартует 17 апреля на площадках проекта Synergy Start. Его участниками станут ученики 8–11 классов и студенты колледжей.
За пять дней ребятам составят индивидуальный план выстраивания будущей карьеры. Наиболее подходящую каждому школьнику сферу определят с помощью специального тестирования. Кроме того, запланированы сессии с работодателями, знакомство с профессиями будущего.
Во время марафона можно будет пообщаться с карьерными консультантами и психологами. А по его результатам получить именной сертификат и полезные материалы по профориентации.
«Новые профессии стремительно появляются, старые теряют актуальность или исчезают вовсе, а кардинально менять профессию приходится несколько раз за жизнь. Неудивительно, что 70% российских школьников, по данным экспертов, не могут ответить на вопрос, какую профессию они хотели бы получить в будущем. Наша задача — помочь школьникам четче осознать собственные интересы и дать им инструменты, которые помогут сориентироваться в огромном поле профессиональных возможностей. Только хорошо понимая себя, подросток сможет осознанно выбрать направление, в котором он действительно хочет развиваться, и выстроить стратегию такого развития», — рассказал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.
В 2022-м в подобном проекте от «Синергии» поучаствовали больше 100 тысяч человек из разных регионов РФ. Тогда тестирование показало, что российским школьникам чаще всего подходят профессии в IT-сфере, медицине, маркетинге и строительстве.