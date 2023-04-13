Тысячи новосибирцев остались без света на Северо-Чемском жилмассиве – причины

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Вечером 12 апреля в Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве отключили электричество в 51 здании.
Так, без света остались жильцы домов на улицах Комсомольской, Чемской, Сержанта Коротаева и других.
По данным муниципального портала, отключение было аварийным. Электричества не было с 23 часов 12 апреля до 2 часов ночи 13 апреля. Точные причины отключения не называются.
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