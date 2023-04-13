atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:38

Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Изображение материала

Тысячи новосибирцев остались без света на Северо-Чемском жилмассиве – причины

13 апреля 2023, 02:38
Фото: 1MI
Свет дали через три часа

В Новосибирске отключили электричество в 51 доме на Северо-Чемском жилмассиве

В Кировском районе Новосибирска отключили свет в 51 доме, о чем свидетельствуют данные муниципального портала.

Вечером 12 апреля в Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве отключили электричество в 51 здании.

Так, без света остались жильцы домов на улицах Комсомольской, Чемской, Сержанта Коротаева и других.

По данным муниципального портала, отключение было аварийным. Электричества не было с 23 часов 12 апреля до 2 часов ночи 13 апреля. Точные причины отключения не называются.

Также читайте, как майнера криптовалюты вскоре будут судить за кражу электричества на миллион рублей. 

Новосибирского майнера криптовалюты осудят за миллионную кражу электричества
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Электричество#Отключение#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Сегодня, 05:56
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
11 апреля 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Вчера, 05:47
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Сегодня, 03:35
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Вчера, 09:45
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Сегодня, 01:45